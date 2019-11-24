ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Главу Приватбанку екстрено госпіталізували в лікарню: усі подробиці

STYLERЖиття    24.11.2019 - 09:11
Главу Приватбанку екстрено госпіталізували в лікарню: усі подробиці
ПриватБанк усі новини (фото: pixabay.com)

Глава ПриватБанку Петро Крумханзл потрапив у лікарню

Голова правління ПриватБанку Петр Крумханзл потрапив у лікарню після того, як у нього стався інфаркт в тренажерному залі в Дніпрі. Про це заявив народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубинський у своєму Telegram-каналі.

За словами Дубинського, Крумханзла знаходиться в реанімації і його стан оцінюється як середньої тяжкості. В палаті, де він лежить знаходиться шість ліжок.

Главу Приватбанку екстрено госпіталізували в лікарню: усі подробиці

Скріншот з Telegram

Депутат також зазначив, що глава Приватбанку захоплюється самурайською боями на мечах і на одному з тренувань він перестарався.

Главу Приватбанку екстрено госпіталізували в лікарню: усі подробиці

Петр Крумханзл (фото: facebook.com/privatbank)

У той же час прес-секретар банку Олег Серга заявив, що Крумханзл дійсно перебуває в медустанові, але жодної загрози для здоров'я немає.

Главу Приватбанку екстрено госпіталізували в лікарню: усі подробиці

Петр Крумханзл на тренуванні (фото: facebook.com/igorhammer)

Він також спростував інформацію про інфаркт і запевнив, що Крумханзл відчуває себе добре, і після пари днів відпочинку і реабілітації він повернеться до своїх обов'язків.

Нагадаємо, що в Миколаєві злодійка обчистила пацієнтів лікарні. Поліція затримала жінку, яка займалася крадіжками в лікарнях. Шахрайка викрала у пацієнтів більш 50 гаманців та сумок.

Раніше повідомлялося про те, що Україна залишилася без лікарняних. При цьому лікарі змушені давати пацієнтам довідки, які не оплачуються.

В Україні більше не будуть оплачувати лікарняний: що сталося Приват24 запустив функцію, яка допоможе багатьом
Новини України ПриватБанкбольница
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся