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Навіщо Росія займається ядерним шантажем на ЗАЕС: відповідь Кулеби

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Київ, Вівторок 13 вересня 2022 12:26
Навіщо Росія займається ядерним шантажем на ЗАЕС: відповідь Кулеби Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Ядерним шантажем на захопленій Запорізькій АЕС росіяни намагаються досягти двох цілей. Порушити енергетичний баланс напередодні зимового сезону та вплинути на санкційну політику Заходу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Логіка їхня (росіян - ред.) дуже проста. Їм потрібно досягти двох цілей. Ціль №1 - вибити ЗАЕС з енергетичної системи України, порушивши наш енергетичний баланс, відповідно погіршивши енергетичну безпеку України напередодні зимового сезону", - пояснив виданню Кулеба.

За його словами, другою ціллю є намагання Кремля вплинути на рішення Європейського союзу щодо санкцій.

"Коли у тебе шалені ціни на газ, то ти скрізь де можна намагаєшся компенсувати збільшенням потужностей електроенергії. Який найпростіший шлях для європейців отримати додаткові обсяги електроенергії? Збільшити імпорт з України завдяки тому, що ми є частиною ENTSO-E - європейської електричної мережі - ми можемо реально вирішити низку проблем в таких країнах, як Польща та інших, в плані енергетичної безпеки", - зазначив міністр.

Ядерний шантаж Росії на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, що в ніч на неділю в результаті російського обстрілу повністю припинилася генерація електроенергії на Запорізькій АЕС. Таким чином останній працюючий енергоблок № 6 був переведений в холодний стан. Втім, згодом зовнішнє живлення станції для охолодження реакторів все ж вдалося відновити.

В коментарі РБК-Україна директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко пояснив, ситуація з відключенням шостого блоку Запорізької АЕС вкрай ризикована.

Оскільки в разі відсутності нормальної роботи систем безпеки може статися розплавлення активної зони і ядерного палива, що, ймовірно, призведе до радіоактивних викидів.

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