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Глава PlayStation определил лучшие игры для каждого поколения консолей Sony

Глава PlayStation Джим Райан раскрыл игры, которые изменили индустрию (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Джим Райан, который 30 лет занимает позицию гендиректора Sony Interactive Entertainment и главы PlayStation, готовится покинуть пост в марте. Генеральный директор в интервью поделился списком своих любимых игр в каждом поколении PlayStation.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский еженедельник Variety, освещающий события в мире шоу-бизнеса.

Детали интервью

Он подчеркнул, что запуск PlayStation 5 во время пандемии был наибольшим вызовом в его карьере, а также одним из значительных достижений.

Возникли сложности на различных этапах процесса: сборка большинства консолей осуществлялась в закрытом на карантин Китае, что создало проблемы, так как разработчики и магазины также сталкивались с трудностями из-за ограничений.

Несмотря на это, компания успешно преодолела трудности и продала более 50 миллионов консолей за трехлетний период.

С 1 апреля, когда Райан покинет Sony Interactive Entertainment, его обязанности временно возьмет на себя Хироки Тотоки, президент Sony. Райан выразил уверенность в компетентности Тотоки для временного руководства и последующего поиска подходящего преемника.

Он также дал совет будущему главе SIE: "Никогда не забывай, что мы развлекательный бизнес. Если мы продолжим развлекать, радовать и удивлять наше геймерское сообщество, я думаю, у Тотоки-сана и того, кто его заменит, все будет в порядке", - заявил глава Джим Райан.

Глава Sony назвал основную игру каждого поколения PlayStation

PS1: Ridge Racer (1994)

Скриншот

PS2: Grand Theft Auto 3 (2001)

Grand Theft Auto 3 (2001) (фото: thirstymag.com)

PS3: Uncharted: Drake’s Fortune (2007)

Uncharted: Drake’s Fortune (2007) (фото: Wizard Dojo)

PS4: Marvel’s Spider-Man (2018)

Marvel’s Spider-Man (2018) (фото: Forbes)

PS5: God of War Ragnarök (2022)

God of War Ragnarök (2022) (фото: Radio Times)

Он добавил, что это не его персональные фавориты, а игры, которые изменили индустрию, задали новые стандарты и показали возможности приставок на полную мощность.

У нас также есть материал о сроках выхода Sony PlayStation 6.

А еще мы напомним, что Sony представила свой первый электромобиль, выехавший с помощью геймпада от PlayStation.

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