Голова PlayStation визначив найкращі ігри для кожного покоління консолей Sony

Джим Раян, який 30 років займає позицію гендиректора Sony Interactive Entertainment та голови PlayStation, готується залишити пост у березні. Генеральний директор в інтерв'ю поділився списком своїх улюблених ігор у кожному поколінні PlayStation.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на американський тижневик Variety, який висвітлює події у світі шоу-бізнесу.
Він наголосив, що запуск PlayStation 5 під час пандемії був найбільшим викликом у його кар'єрі, а також одним із значних досягнень.
Виникли складнощі на різних етапах процесу: складання більшості консолей здійснювалося в закритому на карантин Китаї, що створило проблеми, оскільки розробники та магазини також стикалися з труднощами через обмеження.
Незважаючи на це, компанія успішно подолала труднощі та продала понад 50 мільйонів консолей за трирічний період.
З 1 квітня, коли Раян покине Sony Interactive Entertainment, його обов'язки тимчасово візьме на себе Хірокі Тотокі, президент Sony. Райан висловив упевненість у компетентності Тотокі для тимчасового керівництва та подальшого пошуку відповідного наступника.
Він також дав пораду майбутньому главі SIE: "Ніколи не забувай, що ми розважальний бізнес. Якщо ми продовжимо розважати, радувати і дивувати нашу геймерську спільноту, я думаю, у Тотокі-сана і того, хто його замінить, все буде гаразд", - заявив глава Джим Райан.
PS1: Ridge Racer (1994)
PS2: Grand Theft Auto 3 (2001)
PS3: Uncharted: Drake's Fortune (2007)
PS4: Marvel's Spider-Man (2018)
PS5: God of War Ragnarök (2022)
Він додав, що це не його персональні фаворити, а ігри, які змінили індустрію, поставили нові стандарти та показали можливості приставок на повну потужність.
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