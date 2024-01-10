Sony представила свой первый электромобиль, выехавший с помощью геймпада от PlayStation

Японская корпорация Sony совместно с предприятием Honda на CES 2024 продемонстрировала улучшенный вариант концепта электромобиля Afeela, которым можно управлять дистанционно с помощью джойстика от игровой консоли PlayStation 5.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский новостной сайт Electrek , посвященный электромобилям и устойчивой энергетике.

Генеральный директор Sony Honda Mobility Ясухиде Мидзуно во время выступления на сцене CES 2024 воспользовался стандартным беспроводным манипулятором от Sony PS5, чтобы вывести на сцену усовершенствованный прототип Afeela, который уже не первый год служит для японской корпорации "витриной" для демонстрации профильных разработок.

Как пояснил докладчик, данная функциональная возможность заложена в прототип только для демонстрационных целей и не обязательно будет внедряться в серийные машины этого совместного предприятия.

Электромобили Sony Honda Mobility, если судить по концепту Afeela, будут поддерживать игровые программы Epic Games, не говоря уже о своих собственных играх из каталога PlayStation.

Электромобили смогут поддерживать игровые программы (фото: Electrek)

Большие мониторы предусмотрены не только для водителя и переднего пассажира, но и для задних пассажиров. Как положено современному электромобилю, детище Sony Honda Mobility будет постоянно обновлять бортовое программное обеспечение через беспроводные сетевые интерфейсы.

Развлекательная платформа Sony сможет совмещать функции искусственного интеллекта с возможностями дополненной реальности.

О технических характеристиках и возможной цене серийного воплощения Afeela ничего нового не было сказано, но ранее инсайдеры сообщали, что машина может оснащаться двухмоторной электрической силовой установкой с приводом на обе оси совокупной мощностью 536 конных сил, а разгон до 100 км/ч будет занимать у нее около 4,8 секунды.

Электромобиль Afeela (фото: Electrek)

Интересно, что максимальная скорость заявлена достаточно высокой для электромобиля общего назначения - на уровне 240 км/ч.

Предполагается, что серийные машины начнут поставляться в Северную Америку с 2026 года.