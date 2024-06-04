Хуже курения. Ученые рассказали, что может сократить вашу жизнь

Два исследования связали нехватку этого питательного вещества в организме с риском преждевременной смерти.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на American Journal of Clinical Nutrition .

Что нужно знать

Известно, что курение является одной из самых плохих привычек для падения здоровья. Это не только основная причина рака лёгких во всем мире, но также может повысить риск сердечных заболеваний и инсульта. Но учёные обнаружили, что определенная недостача в вашем рационе может быть даже хуже для вас, чем курение.

В чем состоит исследование

Исследование показало, что недостаток омега-3 в рационе может сократить вашу жизнь даже больше, чем курение.

Ученые обнаружили, что курение сокращает ожидаемую продолжительность жизни на четыре года, в то время как низкий уровень жирных кислот, в основном содержащихся в жирной рыбе, такой как лосось и скумбрия, может сократить ее на пять лет.

Ученые использовали статистические данные Framingham Heart Study (FHS), одного из самых продолжительных исследований в мире. FHS предоставила уникальную информацию о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний на основе восьми базовых стандартных факторов риска - возраста, пола, курения, лечения гипертонии, диабета, систолического артериального давления, общего холестерина и холестерина ЛПВП.

Исследователи сообщили, что измерение жирных кислот может предсказать смертность подобно стандартным факторам риска.

Соавтор доктор Билл Гаррис объяснил, что информация о концентрации четырех жирных кислот эритроцитов была столь же полезна, как и информация об уровне липидов, артериальном давлении, курении и диабетическом статусе.

"Это говорит о мощности индекса Омега-3 как фактора риска, и его следует считать таким же важным, как и другие установленные факторы риска, а возможно даже больше", - сказал Гаррис.

Это также может быть полезным для предотвращения ухудшения здоровья, отсрочки смерти и проведения оценки подхода к лечению. В предыдущем отчете 2018 года, в котором приняли участие 2500 участников Framingham Offspring Cohort, было обнаружено, что у людей с высоким индексом Омега-3 было на 33% меньше шансов умереть.

В чем есть Омега-3