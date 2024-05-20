ua en ru
Пн, 20 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как не переедать и не толстеть. Эксперт поделился лайфхаком

Понедельник 20 мая 2024 11:56
UA EN RU
Как не переедать и не толстеть. Эксперт поделился лайфхаком Фото: Как держаться и не переедать (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Виктор Мандзяк

Очень часто многие из нас переедают, а затем набирают килограммы.

Как избавиться от этой привычки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера Виктора Мандзяка в Facebook.

Лайфхак, как не переедать

Эксперт рассказал, что жажда свидетельствует о том, что телу не хватает влаги; а голод требует калорий, но часто мы путаем эти два ощущения.

"Вроде вещи разные. Но, как и в случае со страхом, без понимания причины этих ощущений и контекста их все-таки можно спутать. И первое, и второе - ощущения неприятные, оба требуют что-то совать в рот. И здесь могут возникнуть определенные проблемы ...с весом собственного тела", - сообщил тренер.

Дело в том, что пища содержит в себе воду, иногда много воды, например, в овощах или фруктах.

"И если раньше в схожих ситуациях - когда возникала жажда - ты хватался за колбасу или хлеб, тебе становилось легче, ведь с калориями ты получал и воду. Если твоим спасением становился йогурт, сок, тархун, борщ или яблоко, то ты еще с большей легкостью лишался чувство жажды, потому что эта еда где-то на 90% состоит из воды", - отмечает Виктор.

По словам эксперта, нужно разрушать эту деструктивную привычку - переедать. Он советует при желании что-нибудь подъесть - взять стакан воды и сделать глоток.

"Если вода смакует и хочется продолжить пить - это жажда, продолжай пить. Если же вода не вкусная и пить ее не хочется - ты голоден, иди поешь, или подожди до обеда", - резюмировал Мандязк.

Читайте также, сколько сахара можно есть в день.

Раньше мы писали о том, как питаться, чтобы замедлить старение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание
NEWS
ВСУ на 60% контролируют Волчанск, однако штурмы не прекращаются, - ОВА
ВСУ на 60% контролируют Волчанск, однако штурмы не прекращаются, - ОВА