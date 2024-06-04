Гірше за куріння. Вчені розказали, що може скоротити ваше життя

Два дослідження пов’язали брак цієї поживної речовини в організмі з ризиком передчасної смерті.

Що треба знати

Відомо, що куріння є однією з найгірших звичок для падіння здоров’я. Це не тільки основна причина раку легенів у всьому світі, але також може підвищити ризик серцевих захворювань та інсульту. Але вчені виявили, що певна недостача у вашому раціоні може бути навіть гіршим для вас, ніж куріння.

В чому полягає дослідження

Дослідження показало, що нестача омега-3 в раціоні може скоротити ваше життя навіть більше, ніж паління.

Вчені виявили, що куріння скорочує очікувану тривалість життя на чотири роки, тоді як низький рівень жирних кислот, які в основному містяться в жирній рибі, такій як лосось і скумбрія, може скоротити її на п'ять років.

Науковці використовували статистичні дані Framingham Heart Study (FHS), одного з найтриваліших досліджень у світі. FHS надала унікальну інформацію про фактори ризику серцево-судинних захворювань на основі восьми базових стандартних факторів ризику - віку, статі, паління, лікування гіпертонії, діабету, систолічного артеріального тиску, загального холестерину та холестерину ЛПВЩ.

Дослідники повідомили, що вимірювання жирних кислот може передбачити смертність подібно до стандартних факторів ризику.

Співавтор доктор Білл Гарріс пояснив, що інформація про концентрацію чотирьох жирних кислот еритроцитів була такою ж корисною, як і інформація про рівень ліпідів, артеріальний тиск, куріння та діабетичний статус.

"Це говорить про потужність індексу Омега-3 як фактора ризику, і його слід вважати таким же важливим, як і інші встановлені фактори ризику, а можливо, навіть більше", - сказав Гарріс.

Це також може бути корисним для запобігання погіршенню здоров’я, відстрочення смерті та проведення оцінки підходу до лікування. У попередньому звіті 2018 року, в якому взяли участь 2500 учасників Framingham Offspring Cohort, було виявлено, що люди з високим індексом Омега-3 мали на 33% менше шансів померти.

В чому є Омега-3