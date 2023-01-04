Гинеколог рассказала, что обязательно нужно сделать после родов

После родов каждой женщине необходим определенный период для восстановления. И если вы думаете, что уже через несколько дней побежите в спортзал и вернете свою интимную жизнь – это не так.

Что нужно делать после родов, рассказала в Instagram врач-гинеколог Анна Ролдугина.

Сон

Сон очень нужен в послеродовом периоде. Поэтому, если есть возможность спать вместе с ребенком – спите, восстанавливайте силы, аккумулируйте энергию.

Бандаж

Этот пункт вызывает много вопросов у родивших женщин. На самом деле, поддерживающий бандаж для ослабленных после родов мышц - действительно полезная вещь. Не забывайте, что надевать его нужно в положении лежа и снимать тоже.

Физические нагрузки

Есть мамы, готовые уже на 2-3 день вернуться к тренировкам. Но не торопитесь. Если роды были естественными, начинать физические нагрузки можно через 5-7 недель, когда закончатся все выделения и гинеколог позволит это делать.

Для женщин, которые имели кесарево сечение, этот период более длительный – 3-5 месяцев. За это время должен зажить рубец. Очень важно: нагрузки должны быть постепенными!

Бассейн

Это отличный способ вернуться в форму и расслабиться. Начать посещать его можно спустя 3 месяца после родов.

Кожа на животе

Она тоже часто требует восстановления, есть достаточно методик, начиная от кремов, массажей и заканчивая аппаратными методами.

Психологическое состояние

После родов обязательно уделить внимание психологическому состоянию, это тоже одно из основных направлений в восстановлении.

Либидо

Снижение либидо – часто случается после родов. Вам следует обязательно проговорить с врачом. Потому что понижение желания может быть связано с травмами родовых путей, растяжениями. Это все корректируется, иногда вместе с психологом.