Размер груди влияет на риск рака? Гинеколог дала точный ответ

Рак груди – самый распространенный женский тип онкологии, который важно своевременно диагностировать для успешного лечения. Бытует мнение, что большой размер бюста – один из факторов риска. Так ли это на самом деле?

Есть ли связь между раком груди и размером молочных желез?

По словам медика, рак – это болезнь, которая не выбирает. Она с одинаковой вероятностью может поразить как обладательниц нулевого размера, так и пышного бюста.

Никакой связи между размером груди и рисками злокачественных образований нет. Хотя теоретически в большем количестве ткани существует большая вероятность патологического изменения клеток. Но статистика этого не подтверждает.

Размер влияет на постановку диагноза

Единственное, что влияет на размер груди – выявление опухоли. Грудь небольшого размера легче пальпировать даже самостоятельно. А в других случаях нам в помощь дополнительные методы диагностики.

В настоящее время в некоторых центрах есть новейшее оборудование, позволяющее провести диагностику большого размера в разных проекциях.

Кому и как часто нужно проходить обследование?

Наиболее эффективно ежегодное клиническое обследование молочных желез и с помощью УЗИ, а также маммография после 40 лет раз в 2 года. Кроме того – биопсия при необходимости.