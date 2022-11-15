Гинекологические проблемы, с которыми немедленно нужно к врачу: список

В гинекологии есть такие состояния, которые нуждаются в немедленном обращении за ургентной (срочной) помощью.

Когда нужно немедленно обращаться к гинекологу:

Кровотечение в любом возрасте и в любой день цикла.

Резкая боль внизу живота.

Кровотечение и боль внизу живота на фоне задержки менструации и положительного теста на беременность.

Обильные месячные со сгустками, длящиеся более трех дней.

Значительны патологические выделения из половых путей и повышение температуры тела.

Головокружение и потеря сознания внутри цикла или во время менструации

Боль и кровотечение, возникшие во время или после полового акта.

При беременности

Обратитесь к врачу, если возникли ожог, обморожение, травма, упали (даже при хорошем самочувствии).

Старайтесь избегать контактов с уличными животными (кошками, собаками) и птицами. Они могут быть переносчиками серьезных заболеваний и инфекций.

Избегайте чрезмерно шумных и людных мест, скопления большого количества людей.

Угрожающие симптомы при беременности

Боли внизу живота. При появлении боли следует сразу подумать об угрозе прерывания беременности. Боль может быть ноющей, тянущей, схваткообразной, с ритмическими сокращениями матки.

Боль в животе любой локализации. Боль в животе может быть проявлением острых хирургических заболеваний, которые могут осложняться воспалением брюшины – перитонитом, очень опасным для жизни.

Дискомфорт внизу живота, постоянное чувство напряженности, а также длительная матка в тонусе. Эти признаки могут быть предвестниками прерывания беременности, даже если нет боли и кровянистых выделений.

Внезапное появление отеков любой локализации. Об этом необходимо сообщить врачу. Если же эти отеки не проходят, нарастают, на вас становится тесным обручальное кольцо, обувь. Это признаки задержки воды в организме. Поэтому страдает и ваш организм, и организм ребенка, особенно головной мозг.

Головные боли, головокружение, мерцание "мурашек", сетки перед глазами, потемнение в глазах. Эти симптомы являются признаками повышения АД. Что может спровоцировать артериальную гипертензию – признак преэклампсии (эклампсии), угрожающий женщине кровоизлиянием в мозг, отеком мозга, судорогами, а малышу – задержкой развития, отслоением плаценты, преждевременными родами.

Боли в пояснице, боли при мочеотделении. Это симптомы инфекционного заболевания мочевыводящей системы, мочекаменной болезни. Это может распространиться и на половые пути, приводя к инфицированию плода, прерыванию беременности, задержке развития плода, послеродовым осложнениям.

Внезапная повторная рвота. Периодическая тошнота и рвота – непостоянные симптомы беременности. Если рвота возникла внезапно и продолжается несколько раз, не ждите назначенной даты приема. Многократная рвота может привести к обезвоживанию организма и нарушению всех видов обмена веществ.

Повышение температуры выше 37,5. Такое состояние неблагоприятно действует на организм ребенка. Не принимайте медикаментов к консультации с врачом.

Чрезмерная подвижность плода или менее 10 движений в 12 часов.