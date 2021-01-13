ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

YouTube тимчасово заблокував канал Трампа

Середа 13 січня 2021 10:00
YouTube тимчасово заблокував канал Трампа
Фото: логотип YouTube (flickr Rego Korosi)
Автор: Андрій Козловський

Відеохостинг YouTube тимчасово заморозив канал президента США Дональда Трампа. Він не зможе публікувати новий контент через порушення політики платформи.

Про це йдеться в повідомленні YouTube в Twitter.

"Ми видалили новий контент, завантажений на каналі Дональда Трампа через порушення нашої політики", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що як мінімум на сім днів канал буде блокований для завантаження нових відео.

Також відеохостинг видалив нові відео на каналі Трампа і відключив коментарі на невизначений термін через "побоювання з приводу насильства".

Нагадаємо, раніше Twitter заблокував особисту сторінку американського президента на постійній основі. У його публікаціях побачили "ризик подальшого підбурювання до насильства".

Також РБК-Україна писало, що облікові записи Трампа в соціальних мережах Facebook і Instagram були заблоковані на невизначений термін.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Дональд Трамп

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся