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Вбивство екс-глави правління "Інтера": поліція розповіла подробиці

Новини » Суспільство     22.02.2020 - 21:55
Вбивство екс-глави правління "Інтера": поліція розповіла подробиці
Фото: Сергій Старицький (facebook.com/sergei.staritsky)

Справу про смерть перекваліфіковано з самогубства на умисне вбивство

Справу про смерть підприємця Сергія Старицького в будинку колишнього міністра закордонних справ України перекваліфіковано з самогубства на умисне вбивство. Про це повідомляє поліція Київської області.

"Перекваліфікація з самогубства на умисне вбивство сталася за погодженням з прокуратурою. Проводяться слідчі дії", - повідомили в поліції.

Попередньо встановлено, що в будинку знаходилися три людини: чоловік з дружиною і їхній гість. Всі троє вживали алкогольні напої. За словами жінки, вона була в іншій кімнаті, коли гість нібито вистрілив собі в голову з пістолета господаря.

Для встановлення всіх обставин події призначені судово-медична, комплексна молекулярно-генетична, дактілоскопічная, балістична та хімічна експертизи.

"В даний час правоохоронці отримали дані, які дають підстави припускати, що чоловік міг не сам покінчити з життям", - заявили в поліції.

Тому за погодженням з прокуратурою кримінальне провадження перекваліфіковано з самогубства на умисне вбивство - ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що поліція Київської області розслідує загибель підприємця Сергія Старицького в селі Чайки як самогубство.

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