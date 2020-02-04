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Кілерів могло бути двоє: нові деталі про вбивство хірурга в Києві

STYLERПодії    04.02.2020 - 10:42
Кілерів могло бути двоє: нові деталі про вбивство хірурга в Києві
Вбивство хірурга Андрія Сотника в Києві (колаж: РБК-Україна)

Вбивство Андрія Сотника в Києві продовжує обростати новими загадками

Вбивство хірурга Андрія Сотника у Києві викликало величезний резонанс у суспільстві. 42-річний пластичний хірург, директор приватної столичної клініки, загинув від рук кілера у дворі будинку за адресою Саксаганського, 117. Вбивця наздогнав жертву, вистрелив у спину, потім - у голову і втік. Але пакет, як передбачалося з грошима, кілер не забирав, а злочинців нібито було двоє. Нові подробиці цього зухвалого злочину в самому центрі столиці - у матеріалі Styler.

В той фатальний вечір Андрій повертався додому в зйомну квартиру, але не встиг добігти до дому буквально кілька метрів, йдеться в сюжеті ТСН.

Андрію Сотнику було 42 роки, він народився в Донецьку, де жив і працював до початку російської агресії. У 2014 році з дружиною і 11-річним сином переїхав до Києва, де через деякий час став директором одного з відділень приватної клініки пластичної хірургії. Керував клінікою разом з дружиною Юлією.

"Він був найкращим чоловіком і найкращим батьком", - крізь сльози каже дружина загиблого лікаря.

Правоохоронці поки не поспішають розголошувати версії вбивства Андрія. Тим часом, в соцмережах обговорюють дві версії - вбивство з метою пограбування і помста за невдалу операцію. Загиблий справді ніс у руках білий пакет, але вбивця, як виявилося, його не забрав.

Колеги не вірять у версію помсти, оскільки Андрій виконував реконструктивні операції (усунення рубців, відновлення вушних раковин), робив косметологічні процедури.

Сусіди кажуть, що незадовго до того бачили біля під'їзду двох чоловіків, які ніби чекали на когось.

Вбивство хірурга Андрія Сотника в Києві (відео: YouTube/ТСН)

Поліція продовжує розшукувати кілера. Його прикмети: вік 30-35 років, зріст 170-175, кавказька зовнішність, борода, середньої статури, одягнений у чорні джинси, куртку і шапку.

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