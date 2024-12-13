Украина под ракетным ударом: что известно на сейчас

На фоне долгой атаки "Шахедами" РФ массированно запустила по Украине ракеты различных типов. В частности враг применил бомбардировщики Ту-95МС, "Калибры" с Черного моря, а также баллистику.

РБК-Украина собрало все, что известно о массированном ракетном ударе по состоянию на сейчас.

Главное на данный момент:

Ту-95МС осуществили пуски, ракеты вошли с севера Украины и маневрируют областями.

Также враг выпустил ракеты "Калибр", группы крылатых ракет зашли с юга.

Зафиксированы пуски "Кинжалов" с МиГ-31К.

Мониторинговые каналы пишут об активных пусках баллистики из Крыма.

Взрывы раздаются в ряде регионов. В частности, их слышали в Одессе, Черкасской, Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

В Киевской области работают силы ПВО.

Энергетика по всей Украине под массированным ударом.

Карта: по всей Украине воздушная тревога из-за массированной ракетной атаки (alerts.in.ua)

Взрывы в Одессе

Местные СМИ пишут о сильных взрывах в Одессе.

Директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич заявила, что уроки в школах города начнутся после отбоя воздушной тревоги.

"Первая смена дистанционно, если школа включает очное в случае отбоя - будет время дойти до нее", - пояснила она.

Местные медиа пишут, что в Одессе в некоторых районах исчез свет и вода.

Ракеты маневрируют на западе Украины

Мэр Львова Андрей Садовый пишет о вражеских ракетах на территории Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

Глава Черновицкой ОВА Руслан Запарнюк сообщил, что ракеты также и в воздушном пространстве его региона.

"Нарушено воздушное пространство области! Срочно перейдите в укрытие! Не производите фото и видео фиксацию", - написал Запарнюк.

Взрывы слышат во Львовской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Польша подняла авиацию

Об этом сообщило оперативное командование ВС Польши.

"В связи с очередным ударом Российской Федерации с использованием крылатых ракет, баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов по объектам, расположенным в том числе на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация", - говорится в заявлении.

Под ударом энергетика

Как заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, враг продолжает свой террор, снова энергетика по всей Украине под массированным ударом.

"Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы. Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения", - отметил министр.

Отметим, что из-за вражеской атаки энергетики усилили в регионах графики отключений света. В частности, в Тернопольской области отключены 50% потребителей, а в Киеве действуют экстренные отключения света.

Напомним, что после не большой паузы, вчера Россия впервые за два дня атаковала украинские регионы "Шахедами". Дроны-камикадзе начали заходить в воздушное пространство Украины вчера днем. После чего уже группами беспилотники начали атаковать всю ночь. Опасность ударов дронами сохраняется.

Добавим, что вчера вечером обломки вражеского "Шахеда" упали Печерском районе Киева, разрушений не было зафиксировано.

Также в Индустриальном районе Харькова ночью был удар российского беспилотника по пятиэтажному жилому дому.