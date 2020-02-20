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На Волині трагічно загинув син екс-нардепа: перші подробиці

STYLERЖиття    20.02.2020 - 19:40
На Волині трагічно загинув син екс-нардепа: перші подробиці
На Волині загинув син колишнього депутата Ради (колаж: РБК-Україна)

Син екс-депутата Катерини Ващук був підприємцем на Волині

На Волині знайшли повішеним сина екс-депутата Верховної Ради від "Партії регіонів" 73-річної Катерини Ващук. Тіло 53-річного чоловіка було виявлено у власному будинку в Берестечку Горохівського району Волинської області.

Те що загиблий був сином колишнього депутата Ради підтвердили в ГУ Національної поліції Волині, пише Уніан.

За словами головного спеціаліста відомства Олега Плазовского, за фактом події відкрили кримінальне провадження за ч. 1, ст. 115 (Вбивство) з кваліфікацією "умисне вбивство".

На даний момент відомо, що тіло загиблого направили на експертизу.

Міський голова Берестечка Валентина Залевська каже, що для місцевих жителів смерть чоловіків стала трагічною несподіванкою. Вона розповіла, що востаннє бачила загиблого 15 лютого, і він був у відмінному настрої.

Залевська також розповіла, що покійний був місцевим підприємцем - співвласником невеликого кафе.

Місцеві ЗМІ пишуть, що син екс-нардепа Катерини Ващук швидше за все покінчив життя самогубством. Його тіло знайшли повішеним на тросі на перилах сходів, що ведуть на другий поверх будинку. Передсмертної записки він не залишив, з дружиною був у розлученні.

Для довідки: Катерина Ващук була депутатом Верховної Ради 2-4, 6-7 скликань, останній раз до парламенту обиралася в 2012 році по багатомандатному округу від "Партії регіонів".

На Волині трагічно загинув син екс-нардепа: перші подробиці

Катерина Ващук (фото: з відкритих джерел)

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