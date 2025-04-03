Герои не только в фильмах! 10 актеров, которые спасли людей в реальной жизни

Джерард Батлер

Говорят, что добрые дела не принято афишировать, но Джерард Батлер не стесняется рассказывать о собственном героическом поступке. Во время промо-кампании фильма "Волноломы" актер вспомнил, как однажды рискнул жизнью, спасая мальчика, которого затягивало в водную пучину. Без колебаний он бросился на помощь, однако недооценил опасность и сам оказался на грани утопления. Джерард Батлер (фото: Википедия)

К счастью, все завершилось хорошо: Батлер вытащил ребенка на берег и доставил в отель, где врачи оказали парню необходимую помощь. За свой отважный поступок актер был награжден медалью "За отвагу", которой он по праву гордится.

Клинт Иствуд

Все знают этого актера как отчаянного героя вестернов, который был особенно популярным в середине прошлого века. Сегодня Клинту Иствуду уже за 90, но он продолжает свою карьеру, комфортно чувствуя себя в режиссерском кресле.

А в преклонном возрасте ему даже представился случай спасти человека от неминуемой смерти - и этот случай заслуживает внимания. Клинт Иствуд (фото: Википедия)

Во время пира один из гостей подавился едой и оказался в критической ситуации. К его счастью, рядом был Иствуд, который еще в молодости научился оказывать первую помощь. Актер быстро среагировал, применив необходимые навыки, и помог мужчине снова дышать.

Том Круз

Этого парня вряд ли можно назвать ангелом - вне съемочной площадки он известен своим эксцентричным поведением и имеет за плечами немало противоречивых поступков. Однако однажды Том Круз не смог остаться равнодушным к женщине, которую сбила машина.

Актер оставался рядом с пострадавшей до приезда медиков, поддерживал ее, разговаривал, чтобы она не теряла сознание, а потом даже отправился в больницу, чтобы убедиться, что с ней все будет хорошо. Том Круз (фото: Википедия)

Впоследствии выяснилось, что у женщины не было медицинской страховки. Не колеблясь, Круз оплатил её лечение, пожертвовав внушительную сумму, чтобы она получила наилучший уход. Это действительно поступок, достойный кумира миллионов.

Брэд Питт

Стоит отметить, что Брэд Питт - не только безумно популярный актер, но и человек с большим сердцем. Он не раз спасал людей от опасности, каждый раз оказываясь в нужный момент в нужном месте.

Однажды он буквально вытащил маленькую девочку из толпы поклонников, которые, стремясь увидеть своего кумира, не заметили ребенка, рисковавшего оказаться под давлением толпы. Брэд Питт (фото: Википедия)

Еще один случай произошел на улице: Брэд заметил женщину, которая не обращала внимания на дорожную ситуацию и не заметила автомобиль, мчавшийся прямо на нее. Актер мгновенно среагировал, оттолкнул ее в сторону, и машина проехала буквально за сантиметры. Возможно, именно эта реакция спасла ей жизнь.

Хью Джекман

Этому известному актеру пришлось спасать собственного сына, которого вместе с его друзьями почти унесло течением в океан. Сперва Джекман сосредоточился на том, чтобы спасти своего любимого человека, а затем вернулся за другими ребятами, спасая их жизни. Перед Хью стоял сложный выбор - кого спасать первым, и мы не можем осуждать его за то, что он сперва позаботился о сыне. Хью Джекман (фото: Википедия)

Хью Джекман не получил официального признания за свой поступок, но получил гораздо больше, чем грамоты и медали. Для его сына он всегда будет героем, и этот статус действительно бесценен.

Он Дизель

Возможно, на первый взгляд, Дизель кажется слишком претенциозным и "попсовым" актером для ролевого боевика. Однако он доказал свою смелость, когда этого требовало обстоятельство. Он не смог оставить без внимания разбитый автомобиль, который попал в серьезную аварию. Кадр из фильма "Форсаж-7"

В машине находились отец с двумя детьми, которые не могли выбраться из салона самостоятельно. Дизель бросился на помощь и успел вытащить семью из автомобиля вовремя - несколько минут спустя, машина взорвалась.

Гаррисон Форд

Наши любимые Индиана Джонс и Хан Соло всегда готовы сделать доброе дело. Одной из их больших страстей является авиация, и именно это помогает Харрисону Форду становиться волонтером в тех случаях, когда поблизости исчезают люди. Харрисон Форд (фото: Википедия)

Форд часто путешествует на собственном самолете, и неоднократно спасал туристов, которые попали в неприятности - кто-то заблудился, а другие получили травмы и не могли продолжить путешествие самостоятельно. Даже будучи пожилым человеком, Форд не может оставить в беде тех, кто нуждается в помощи - это подсказывает ему сердце.

Кейт Уинслет

В нашей подборке нашлось место и для эффектной и невероятно обаятельной актрисы Кейт Уинслет. Ей пришлось спасти пожилого мужчину - мать своего друга, на личном острове которого звезда "Титаника" проводила свой досуг. Во время светского приема, когда началась гроза, молния попала в дом, где находились гости, и вызвала пожар. Кадр из фильма "Отдых по обмену"

Кейт не колебалась и прежде всего подумала о пожилой матери друга, которой было трудно быстро сориентироваться в ситуации. В результате, женщину удалось спасти, а актриса заслужила уважение и восхищение своих поклонников.

Джонни Депп

Сегодня репутация актера неоднозначна - он часто попадает в неприятности и не всегда ведет себя как "хороший парень". Однако однажды его страсть к развлечениям помогла спасти девушку, которую атаковали местные хулиганы. Джонни Депп (фото: Википедия)

В тот день актёр был под воздействием алкоголя и решился устроить драку, в которую также втянулись его друзья. Это дало девушке возможность убежать, а вскоре правоохранители разняли взволнованных мужчин.

Мэттью МакКонахи

На экране актер не всегда предстает в образе отважного героя, но в реальной жизни все иначе. Как оказалось, Мэттью не только умеет играть на камеру, но и имеет навыки оказания первой помощи. Однажды во время сеанса произошла чрезвычайная ситуация - одному из зрителей стало плохо. Мэттью МакКонахи (фото: Википедия)

Окружающие не решились действовать и лишь просили вызвать медиков. Однако МакКонахи не медлил - он сделал искусственное дыхание, зафиксировал шею пострадавшего и проверил пульс, чтобы передать необходимую информацию врачам. Его спокойствие и решительность вызывают восхищение.

Вас может заинтересовать