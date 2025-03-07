Волосы - не зубы, отрастут: 8 актрис, которые побрились налысо ради роли в кино

Киноиндустрия требует от актеров не только таланта, но и смелости и готовности к кардинальным изменениям. Некоторые роли настолько требовательны, что ради них приходится прощаться даже с волосами. Героини этого списка не побоялись взять в руки бритву и побриться налысо, чтобы максимально перевоплотиться в своих персонажей.

Кто эти звезды, для которых внешние изменения стали частью большой игры? Узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

Флоренс Пью

Флоренс Пью сделала короткую стрижку перед тем, как полностью сбрить волосы для фильма "Время жить", где она сыграла Альмута - шеф-повара, у которой диагностировали рак яичников третьей стадии. И хотя на красной дорожке она шутила по этому поводу, ее удивили некоторые личные последствия такого решения.

"Бритье было действительно странным. Моя голова была настолько чувствительной, и так много людей пытались прикоснуться к ней, что это ощущалось очень странно", - призналась она британскому Vogue. Кадр из фильма "Время жить"

Несмотря на это, Пью не жалеет о своем выборе.

"Для любого актера, который берет на себя такую роль, очень важно, чтобы зритель видел ее голову и наблюдал за процессом бритья - это всегда было очевидным решением. Ты имеешь честь сделать что-то с собой, что полностью поддерживает персонажа", - призналась она

Джои Кинг

Джои Кинг трижды брила голову ради ролей в кино. Она сбривала волосы для лент "Акт", "Темный рыцарь" и "Если бы я был здесь" и ни разу не сомневалась в своем решении. Кадр из сериала "Притворство"

"Я считаю, что каждая женщина должна хотя бы раз в жизни побрить голову. Я никогда не чувствовала себя более свободной и уверенной в своей красоте. Я не могла спрятаться за волосами", - рассказывала Кинг Allure в 2022 году.

Она также добавила, что "определенно сделала бы это снова".

Анна-София Робб

Анна-София Робб уже имела опыт бритья головы для фильма "Ожидание" (2020), но, когда пришло время повторить это для роли Саммер МакБридж в сериале Netflix "Хребет повстанцев", ей понадобилась поддержка. Кадр из фильма "Ожидание"

"Да, я позвонила Джои Кинг перед тем, как сбрить волосы. Я спросила: 'Девочка, ты делала это несколько раз. Стоит ли мне это делать?" И она ответила: "Да!"", - рассказала звезда The Hollywood Reporter.

Энн Хэтэуэй

Роль Энн Хэтэуэй в фильме "Отверженные" была настолько эмоциональной, что принесла ей первый "Оскар" в 2013 году. Одной из самых трогательных сцен стала та, где ее героиня Фантина вынуждена продать свои волосы, чтобы прокормить ребенка - и Хэтэуэй действительно пожертвовала волосами ради роли.

"Я не ожидала, что это будет таким большим событием. Это была моя идея, ведь это то, что делает персонаж", - призналась актриса. Кадр из фильма "Отверженные"

Однако в день съемок она испытала настоящий шок: "Я поняла, что не смогу это вернуть, и это меня безутешно расстроило".

Тем не менее, когда ее стрижка превратилась из полностью обритой головы в стильный пикси, она начала получать удовольствие.

Мэйси Уильямс

Мэйси Уильямс без колебаний отказалась от волос для роли Кэтрин Диор в сериале Apple TV+ "Новый образ". Для актрисы этот процесс имел более глубокий смысл - она представляла, что ее героиня переживала похожее испытание, когда была узницей нацистов.

"Я уже сделала короткую стрижку, поэтому большая часть волос исчезла еще до момента бритья", - сказала Уильямс Variety. Кадр из сериала "Новый образ"

"Женщинам в концлагерях брили головы. Мы оглядываемся назад и понимаем, насколько это было унизительно, но среди всего ужаса, который они пережили, это, пожалуй, было одним из самых легких моментов", - добавила она.

Натали Портман

Сегодня Натали Портман имеет среднюю длину волос, но поразила всех, когда полностью сбривала их для роли в фильме "V означает Вендетта". С тех пор она неоднократно меняла прически, экспериментируя с пикси, бобом и локонами. Кадр из фильма "V значит Вендетта"

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон не боится кардинальных изменений ради ролей, поэтому побрить голову для фильма "Безумный Макс: Дорога гнева" было ее собственной идеей. "Безумный Макс: Дорога гнева"

"Я подумала: "А что, если мы просто побреем волосы?", - рассказала актриса Entertainment Weekly.

Деми Мур

Знаменитая стрижка Деми Мур в "Солдат Джейн" была не просто стилизацией - актриса действительно сбрила голову ради роли.

Однако сегодня она не готова повторить такой эксперимент. Кадр из фильма "Солдат Джейн"

"Я уже взрослая и знаю, что мне нечего доказывать. Если режиссерам нужно, чтобы у меня была другая прическа, они могут дать мне парик", - сказала она журналу People.

"К тому же сейчас я уже не так уверена, что мои волосы отрастут так, как раньше!", - шутит актриса.

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