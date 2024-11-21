Стала известна причина смерти звезды сериала "Тарзан"

В конце октября стало известно, что умер американский актер и писатель Рон Эли , сыгравший Тарзана в популярном сериале 1960-х годов. Теперь выяснилась причина его смерти: звезды не стало из-за проблем с сердцем.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание TMZ пишет об этом подробнее.

Что известно о смерти Рона Эли

В свидетельстве о смерти, предоставленном источнику, говорится, что официальной причиной смерти Рона стала "терминальная стадия сердечной болезни", то есть сердечная недостаточность.

Это заболевание возникает тогда, когда сердце становится слишком слабым и не может эффективно перекачивать кровь. Пациенты с этой болезнью обычно живут с 6 до 12 месяцев, согласно данным Массачусетской общей больницы.

О смерти актера в сети сообщала его дочь Кирстен. В соответствующем посте она писала, что "мир потерял одного из самых выдающихся людей", а она - своего близкого человека, который был для нее "примером и вдохновением".

К слову, Рон Элли умер еще 29 сентября, и свои последние часы жизни он провел в собственном доме в Лос-Аламосе, Калифорния. Однако о его смерти общественность узнала только спустя месяц.

Рону Эли было 86 лет. Причина смерти актера - сердечная недостаточность (фото: instagram.com/blonderambitions)

Карьера Рона Эли

За более чем 40 лет работы Рон Элли сыграл в ряде ярких лент и обрел безумную популярность. Одна из самых ярких его ролей - роль Тарзана в сериале с одноименным названием. Также Эли снимался в лентах "Чудо-женщина", "Лодка любви", "Закон Лос-Анджелеса", "Док Севич: Бронзовый человек", "Друг, шедший на Запад".

В свидетельстве о смерти говорится также, что Рон умер 29 сентября этого года в 19:04. Тело знаменитости было кремировано. Ему было 86 лет.

Семейная трагедия

В сети также можно найти информацию о том, что сын звезды убил свою мать Валери Лундин. В октябре 2019 года между ними произошла ссора, на фоне которой в дом приехала полиция. Правоохранители обнаружили женщину уже мертвой.

Полиция застрелила Кемерона, сына актера, поскольку он, по их словам, "представлял угрозу". Кэмерон пытался обвинить своего отца в убийстве, чтобы отвести подозрения от себя.