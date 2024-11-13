Умер известный барабанщик, которого называли одним из самых выдающихся в истории джаза

В 99 лет умер известный американский джазовый барабанщик, один из величайших деятелей в истории джаза Рой Хейнс. Его жизнь оборвалась после кратковременной болезни - такую информацию подтвердила дочь музыканта Лесли Хейнс Гилмор.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на New York Times пишет об этом подробнее.

Рой Хейнс умер

За свою карьеры музыканту удалось поработать с действительно величественными джазовыми исполнителями, среди которых Майлс Дэвис, Сара Воган, Сонни Роллинз, Телониус Монк, Арт Блэйки, Рэй Чарльз и Стэн Гетц.

В 1952 году Дюк Эллингтон предложил Хейнсу работу, однако барабанщик отказался, поскольку боялся, что из-за этого будет ограничен в музыке. Также он был умелым руководителем собственного коллектива, дебютный альбом которого вышел в 1954 году, название пластинки - Busman Holiday. Кроме того, музыкант презентовал совместную работу с басистом Полом Чемберсом и пианистом Финеасом-младшим.

Стиль Хейнса как барабанщика постоянно менялся и развивался.

"Я счастлив только тогда, когда двигаюсь вперед", - говорил исполнитель во время разговора с писателем Бертом Кораллом.

"Некоторые музыканты каждый вечер играют одни и те же песни, для меня это невозможно. Мой основной стиль действительно имеет разные оттенки. В течение этого времени было добавлено и изменено так много вещей", - также говорил звезда.

Рой Хейнс умер в 99 лет после болезни (фото: Getty Images)

Свою первую номинацию на "Грэмми" Хейнс получил в 1988 году в номинации "Лучшее джазовое инструментальное исполнение группы". После этого его номинировали на восемь премий "Грэмми", и он забрал к себе домой две статуэтки. В 2012 году музыкант получил "Грэмми" за жизненные достижения, а еще одну награду за жизненные достижения ему присудил Джазовый фонд Америки - это произошло в 2019 году.

После окончания средней школы Хейнс получил почетную докторскую степень в Музыкальном колледже Беркли и Консерватории Новой Англии.

В браке с женой Джесси Ливалс Хейнс, которая ушла из жизни в 1979 году, у исполнителя родилось трое детей - дочь и двое сыновей. В знаменитости остались дети, восемь внуков и семь правнуков.

Рой Хейнс в 2011 году (фото: wikipedia)

С 1949 по 1952 год Рой был участником квинтета саксофониста Чарли Паркера, а с 1960 начал возглавлять собственный квинтет. Он также заменял Элвина Джонса в группе Джона Колтрейна, где играл с 1961 по 1965 год.

Сын звезды, Грэм, стал корнетистом. В 2001 году он записал трибьют-альбом Чарли Паркера под названием First of Father, который был четвертым на лейбле и номинировался на "Грэмми" в 2002 году.