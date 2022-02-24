На околицях Генічеська блокпости з російськими військами
Фото: на околицях Генічеська блокпости з російськими військами (investigator)
Частину Херсонської області окупували російські військові. В самому місті Генічеськ, на околицях блокпости з російськими військами.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Херсонської ОДА.
Російські окупанти проводять перевірку виїжджаючих на приналежність до збройних сил України. Стрілянина та активні бойові дії відсутні.
В Скадовському районі колона військової техніки стоїть в районі Широке, не рухається. В місті Скадовськ війська відсутні. Стрілянина та активні бойові дії відсутні.
В Бериславському районі велика колона бронетехніки перетнула Каховську ГЕС та направилась в бік Великої Олександрівки. Стрілянина та активні бойові дії відсутні. Щодо перебування техніки в місті Берислав точна інформація відсутня.