Геніальний засіб для чищення чайника, який зніме віковічний накип без зусиль

Чайник - одне з кухонних приладь, якими ми найчастіше користуємося. Тож і чистити його треба частіше, ніж інший посуд. Часто це вартує нам багатьох зусиль, а також влітає в копієчку. Але вихід є!

Про це пише Daily Express.

Чому чайник всередині обростає нальотом

Утворення накипу в чайниках викликає жорстка вода, де кальцій і магній розчинені у воді.

Коли чайник закипає, з води утворюється карбонат кальцію, який розтікається по дну і стінках приладу. Усе це перетворюється на вапняний наліт, який досить важко видалити.

Від цього не застрахований ні електрочайник, ні звичайний, що гріє воду на газу.

Чайник варто чистити раз на кілька місяців, а можна й частіше. Адже, чим довше накопичується наліт, тим важче його очистити.

Геніальний природний засіб для чищення

Експерти радять замість магазинної "хімії" використовувати звичайний лимонний сік.

Дайте йому постояти у воді в чайнику приблизно на годину, а потім закип’ятіть. Цього буде цілком достатньо, щоб ваш чайник засяяв зсередини.

Якщо чайних дуже-дуже брудний, сік можна прокип'ятити кілька разів, тоді ви точно вже позбудетеся від накипу.

Замість соку лимону можна використовувати лимонну кислоту. Висипати вміст пакетика в чайник, залити водою, закип'ятити і дати постояти.

Також можна використовувати оцет, розведений з водою в пропорції 1:1. Закип’ятіть і залиште на 15 хвилин.

Недоліком такого способу є різкий запах оцту, який стоятиме деякий час у приміщенні.