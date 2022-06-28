Заточити ніж м'ясорубки простіше, ніж ви думаєте: найкращі способи

Ніж та решітку м'ясорубки - механічної чи електричної, треба час від часу заточувати. Інакше м'ясо буде погано перекручене, вам доведеться докладати зайвих зусиль, а двигун електричного пристрою буде перегріватися.

Як це зробити - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Експерти кажуть, що ознаками затуплених ножів можуть бути:

м'ясо складніше йде вглиб горловини і вам доводиться докладати додаткові зусилля,

пристрій видає характерний поскрипуючий звук, коли ви вмикаєте його вхолосту,

візуально ви помітили, що гострі частини стали округлими.

При наявності абразивів та дотримання техніки безпеки, заточити ніж м'ясорубки зможе навіть той, хто і ножиці не гострив.

За допомогою наждачного паперу

Візьміть 3-5 листів наждачки різної щільності (краще всього показники від 100 до 200). Покладіть лист на пласку та рівну поверхню. Наберіть води в ємність, щоб змочувати ніж для ковзання.

Почніть з листа з найбільшою зернистістю. Якщо вдома є листи P120, P170, P190, почати слід з першого.

Притискайте деталь різальною частиною до наждачки і поліруйте декілька хвилин колами по листу. При правильній роботі поверхня стане гладкою.

Далі процедура повторюється з дрібнозернистими листами, поки не дійдете до оптимальної гостроти леза.

Точильний камінь

Якщо у вас є такий камінчик, ніж можна заточити за допомогою нього. Принцип роботи той же, що й з наждачкою.

Притискайте лезо до каменя і швидко рухайтеся по колу протягом 3-5 хвилин, періодично змочуючи водою.

Це важливо!

Разом з ножем треба заточувати й решітку, адже вони працюють у парі. Якщо ніж буде гострим, а решітка не відполірованою, він тупитиметься швидше.

Решітку точать так само, як і ножі. Після цього деталі варто змазати олією.

При роботі потрібно звертати увагу на температуру деталей, що заточуються. Якщо ніж став надто "гарячим", треба якомога скоріше зупинитися. Інакше леза втратять свою різальну силу.

Не потрібно притискати силою лезо до точильного інструменту - результат може бути непередбачуваним (може покришитися або погнутися).

Також варто простежити, щоб після заточки ножі торкалися решітки. Якщо залишаються просвіти, м'ясо буде намотуватися на шнек.