Генератор, камин и баня: как выглядит и сколько стоит аренда загородной резиденции Наталки Денисенко

Украинская актриса Наталка Денисенко показала загородный дом, который она арендовала на всю зиму для себя и сына Андрея. Резиденция находится возле Киевского водохранилища, и звезда кино назвала сумму, которую она платит за аренду ежемесячно.

По словам актрисы, она приняла решение не уезжать вместе с сыном из Украины, так как ее муж, актер Андрей Фединчик сейчас защищает Украину на передовой в составе ВСУ.

"Я не хотела вообще куда-то ехать, убегать. Мне хотелось быть дома. Мой муж в ВСУ. Я думала, если, не дай бог, что-то, то я должна быть где-то рядом, чтобы решить какие-то вопросы… Я вот думаю, когда закончится война и вернется Андрей, мне надо будет заново учиться просить о помощи. Потому что он и так меня всегда ругал, что я доминант, что я баба с яйцами", - призналась Денисенко.

Дом Наталки Денисенко под Киевом (фото: stb.ua)

Она рассказала, что до войны они с мужем планировать купить свой дом в пригороде и начали откладывать на покупку недвижимости деньги.

Но война нарушила их планы, а с приходом зимы и проблемами с электроэнергией стало понятно, что в городе им будет очень сложно. Поэтому актриса приняла решение арендовать дом на те деньги, которые они с мужем откладывали для приобретения собственного жилья.

Дом Наталки Денисенко под Киевом (фото: stb.ua)

"Я не знала, как будет в квартире у нас. Потому что выключали свет. Здесь есть генератор, есть камин, там банька. Дом может работать автономно. Здесь можно жить. Поэтому я его сняла для подстраховки, чтобы пережить зиму", - добавила Наталка.

Дом находится недалеко от Киевского водохранилища. Это небольшой деревянный сруб в 2 этажа, в котором есть все необходимое для жизни. По словам Денисенко, она платит за аренду этого дома 600 долларов в месяц.