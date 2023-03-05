Генератор, камін та баня: як виглядає і скільки коштує оренда заміської резиденції Наталки Денисенко
Українська актриса Наталка Денисенко показала заміський будинок, який вона орендувала на всю зиму для себе та сина Андрія. Резиденція знаходиться біля Київського водосховища і зірка кіно назвала суму, яку вона платить за оренду щомісяця.
Деталі вона повідомила у програмі "Неймовірна правда про зірок".
За словами актриси, вона прийняла рішення не їхати разом із сином з України, оскільки її чоловік, актор Андрій Федінчик зараз захищає Україну на передовій у складі ЗСУ.
"Я не хотіла взагалі кудись їхати, тікати. Мені хотілося бути вдома. Мій чоловік у ЗСУ. Я думала, якщо, не дай боже, щось, то я маю бути десь поруч, щоб вирішити якісь питання ... Я ось думаю, коли закінчиться війна і повернеться Андрій, мені треба буде заново вчитися просити про допомогу. Тому що він і так мене завжди сварив, що я домінант, що я баба з яйцями", - зізналася Денисенко.
Будинок Наталки Денисенко під Києвом (фото: stb.ua)
Вона розповіла, що до війни вони з чоловіком планували купити свій будинок у передмісті та почали відкладати на купівлю нерухомості гроші.
Але війна порушила їхні плани, а з настанням зими та проблемами з електроенергією стало зрозуміло, що у місті їм буде дуже складно. Тому актриса вирішила орендувати будинок на ті гроші, які вони з чоловіком відкладали на придбання власного житла.
Будинок Наталки Денисенко під Києвом (фото: stb.ua)
"Я не знала, як буде у квартирі у нас. Тому що вимикали світло. Тут є генератор, є камін, там банька. Будинок може працювати автономно. Тут можна жити. Тому я його зняла для підстрахування, щоб пережити зиму", - додала Наталка.
Будинок знаходиться неподалік Київського водосховища. Це невеликий дерев'яний зруб на 2 поверхи, в якому є все необхідне для життя. За словами Денисенко, вона сплачує за оренду цього будинку 600 доларів на місяць.
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