Цей шок залишається і сьогодні: у Зеленського назвали масштаби розкрадання української землі

У Зеленського прокоментували довічне ув'язнення за корупцію (колаж: РБК-Україна)

У Зеленського пояснили, чому було винесено питання довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах

У Володимира Зеленського прокоментували перше питання, на який українці зможуть відповісти 25 жовтня. Мова йде про ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах.

Роман Лещенко, голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, розповів в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", що під час інвентаризації та аудиту українських земель сільськогосподарського призначення були виявлені величезні масштаби розкрадань за час незалежності.

"Сьогодні суспільство найбільш турбує реальний стан речей з точки зору тих людей, які вчинили правопорушення корупційного характеру в особливо великих розмірах. Президент України прийняв рішення, що це питання має бути номер один, яке цікавить суспільство", - заявив чиновник.

За словами Лещенка, після аудиту вони шоковані масштабами розкрадання.

"Цей шок, він лишається і сьогодні. І ми намагаємося винести все в максимально публічну площину. Але я точно можу сказати на всю країну, що понад 5 млн гектарів земель сільськогосподарського призначення державної форми власності виведені в приватну власність через механізми так званої безоплатної приватизації", - заявив він.

Цей грабіж здійснюється з 2001 року, після прийняття нормативів по безоплатну приватизацію. А в 2002 році після внесення змін в закон про місцеве самоврядування, у громад забрали право розпоряджатися землею, віддавши його райдержадміністраціям.

"Все дуже просто: нейтралізували громади, дали чиновника в адміністрації. І сказали: працюйте, приватизуйте... І фактично у нас з'явилися чиновницькі клани, які використовуючи свій адмінресурс, сформували величезні латифундії земель у приватній власності... Вийшли на режим дерибану, який вимірюється європейськими країнами на території нашої держави", - зазначив Лещенко.

Чиновник заявив, що після такого аналізу, у президента прийшли до висновку, що найбільшим злочином щодо українського народу є грабіж його землі.

У Зеленського прокоментували питання довічного ув'язнення за корупцію

Раніше ми писали, що Нестор Шуфрич і Давид Арахамія влаштували жорстку перепалку в ефірі у Савіка Шустера через легалізацію медичного канабісу.

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Ольга Голубовська розповіла про профілактику і лікування COVID-19, а також про зміни в протоколі лікування коронавірусної хвороби в Україні.

Інфекціоніст Ольга Голубовська висловилася про протокол лікування COVID-19

Також інфекціоніст прокоментувала випадки повторного захворювання на COVID-19 і пояснила, чому найближчі півроку будуть дуже важкими для України.

Голубовська висловилася про протокол лікування COVID-19

Крім того, в ефірі міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому в нашій країні така складна ситуація з коронавірусом.

Степанов виправдався за важку ситуацію з коронавірусом

А ще керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін розповів про останні результати досліджень COVID-19.

Андрій Александрін висловився про результати досліджень COVID-19

Крім цього, лідер збірної України з футболу Тарас Степаненко розповів про симптоми коронавірусу, які були у нього.

Тарас Степаненко розповів про симптоми COVID-19