"Післязавтра" Сьогодні в 21.00 у Свободі Слова Савіка Шустера

Післязавтра буде важливий день для нашої країни. Сподіваємося, що він не перетвориться на події, як в однойменному фільмі. До чого призведуть місцеві вибори: катастрофи чи розквіту України?

Кому був адресований виступ Володимира Зеленського у Верховній Раді?

Скільки українців готові віддати свій голос за гроші?

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Давид Арахамія, голова фракції партії “Слуга Народу”;

Юлія Тимошенко, лідер партії ВО “Батьківщина”;

Юрій Бойко, співголова фракції партії “Опозиційна платформа - За життя”;

Кіра Рудик, голова партії “Голос”;

Олег Ляшко, лідер “Радикальної партії”;

Михайло Забродський, генерал-лейтенант Збройних сил України, народний депутат, “Європейська солідарність”;

Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;

Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019), лідер партії “Українська стратегія Гройсмана”;

Борис Філатов, міський голова Дніпра, співзасновник партії “Пропозиція”;

Андрій Садовий, міський голова Львова;

Олег Синютка, народний депутат, "Європейська солідарність";

Олександр Сєнкевич, міський голова Миколаєва;

Тетяна Домбровська, голова ГО "Майбутнє Миколаєва";

Тетяна Котюжинська, президент Асоціації медіа-юристів України;

Вероніка Цепкало, дружина та лідер штабу кандидата в президенти Білорусі Валерія Цепкала.

Вони говорять, а вирішує народ.