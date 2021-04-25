Генерал озвучив прогноз щодо нових провокацій Росії на Донбасі: "це відомий прийом"

Можливий напад Росії на Україну чи нові провокації на Донбасі з боку РФ цілком ймовірні на травневі свята. Тим паче, що напруга біля кордонів нашої держави не знімається.

Таку думку висловив військовий експерт, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко у ефірі програми " Сьогодні День " на каналі "Україна 24".

За словами Романенка, російські військові та проросійські бойовики можуть влаштувати провокації 1-3 травня, скориставшись тим, що у цей час "збирається велика кількість людей".

Тим більше, що подібна практика властива РФ.

"На жаль, це відбувалося і буде далі відбуватися, здійснюватися з боку Російської Федерації і збройних загонів сепаратистів. Оскільки за останній час, як відомо, не відбулася реалізація військового потенціалу, зібраного біля наших кордонів, можливості впливу на Україну будуть здійснюватися за рахунок того, що буде підвищуватися інтенсивність ведення бойових дій на лінії зіткнення, а також здійснені провокації, тим більше на свята, так як у цей час збирається велика кількість людей", - сказав експерт.

"Це відомий прийом, який використовують збройні сили Росії і іже з ними", - додав Романенко.