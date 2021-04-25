Генерал озвучил прогноз по новым провокациям России на Донбассе: "это известный прием"

Возможное нападение России на Украину или новые провокации на Донбассе со стороны РФ вполне вероятны на майские праздники. Тем более, что напряжение у границ нашего государства не снимается.

Такое мнение высказал военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко в эфире программы " Сегодня День " на канале "Украина 24".

По словам Романенко, российские военные и пророссийские боевики могут устроить провокации 1-3 мая, воспользовавшись тем, что в это время собирается большое количество людей".

Тем более, что подобная практика свойственна РФ.

"К сожалению, это происходило и будет дальше происходить, осуществляться со стороны Российской Федерации и вооруженных отрядов сепаратистов. Поскольку за последнее время, как известно, не состоялась реализация военного потенциала, собранного возле наших границ, возможности влияния на Украину будут осуществляться за счет того, что будет повышаться интенсивность ведения боевых действий на линии соприкосновения, а также осуществлены провокации, тем более на праздники, так как в это время собирается большое количество людей", - сказал эксперт.

"Это известный прием, который используют вооруженные силы России и иже с ними", - добавил Романенко.