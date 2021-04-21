ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Військовий експерт оцінив можливий напад Росії на Україну з боку Білорусі

Новость на русском → Середа 21 квітня 2021 13:05
Військовий експерт оцінив можливий напад Росії на Україну з боку Білорусі Фото: Росія може напасти на Україну з боку Білорусі (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Росія може напасти на Україну з боку Білорусі. І хоча на сьогоднішній день реальної загрози з півночі немає, прикордонники переведені на посилений варіант несення служби.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна військовий експерт, колишній співробітник оперативного управління Генштабу Олег Жданов.

За його словами, в Білорусі є російські війська (близько 10 тис.осіб). Крім того, навпроти Чернігівської області на білоруській базі розміщена авіаційно-ударна група росіян. Хоча її застосування проти України малоймовірне.

В першу чергу, каже Жданов, це пов'язано з тим, що українське небо "активно використовується" авіацією країн НАТО. А без сухопутної підтримки просування військ противника з півночі фактично неможливо.

"Якщо вони застосують авіацію і ракетні війська, то нам доведеться туго: ми понесемо досить сильні втрати в інфраструктурі і у військовому плані. Але навіть у цьому випадку вхід сухопутного угруповання матиме величезні проблеми. Справа в тому, що білоруське Полісся непрохідне для військ, це болото і ліс", - сказав Жданов.

Раніше експерти оцінили небезпеку розміщення ракетних систем Росії біля кордонів України.

Також нещодавно представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що концентрація військ Росії на українському кордоні навіть більше, ніж у 2014 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя война
LITE
Свято 21 квітня: найважливіші заборони і прикмети цього дня, хто іменинник
Свято 21 квітня: найважливіші заборони і прикмети цього дня, хто іменинник