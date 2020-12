На Сицилії прокинувся вулкан Етна: лава вистрілювала в небо на кілька сотень метрів

Вчора, 13 грудня, на італійському острові Сицилія прокинувся найбільший діючий вулкан Європи Етна. Виверження вулкана почалося о 21:20 за місцевим часом після землетрусу магнітудою 2,7.

З кратера почали утворюватися лавові фонтани висотою до кількох сотень метрів. Також над небом піднявся високий і щільний шлейф попелу, який досяг приблизно 5 км над рівнем моря. Про це повідомляє Volcano Discovery.

Вулканологи підтвердили, що виверження відбулося як з так званого сідлового каналу між старою і молодою вершинами комплексу кратерів на південному сході, так і тріщини, що відкрилася на південно-західному фланзі конуса.

A few moments of the second short episode of Strombolian activity culminating in lava fountaining at #Etna's Southeast Crater during the night of 13-14 December 2020. pic.twitter.com/XjVNdvIjJT