В Індонезії прокинувся вулкан Левотоло: попіл викидається на 4 кілометри (відео)

Індонезійський вулкан Левотоло почав вивергатися

У неділю, 29 листопада, в Індонезії сталося виверження вулкана Левотоло. Через це в небо піднявся стовп попелу і диму заввишки 4 кілометри. Місцевий аеропорт довелося закрити.

Повідомлень про жертв через виверження вулкана поки що немає. Але влада підвищила рівень небезпеки вулкана до другого, оскільки вважає, що можливий потік лави. Про це повідомляє The Guardian.

Заборонена зона довжиною у два кілометри навколо кратера була розширена до чотирьох кілометрів. Літакам також було рекомендовано триматися якомога далі від цього району, оскільки вулканічний попіл обрушився на аеропорт Вунопиту в східній частині Нуса Тенггара, який був тимчасово закритий.

Volcano eruption in Lewotolo, East Nusa Tenggara, Volcanic activity has been reported for Mount Ili Lewotolok in East Nusa Tenggara, Indonesia by the Volcanic Ash Advisory Centre (VAAC) Darwin on 29 November 2020, 1020h. This volcanic activity is reported based on aerial. pic.twitter.com/hUIngLccjA

"Людям не рекомендується знаходитися в радіусі 4 км від кратера", - заявило геологічне агентство Індонезії.

Варто зазначити, що в Індонезії діють близько 130 вулканів через розташування у Вогняному кільці, поясі кордонів тектонічних плит, що оточують Тихий океан, де часто відбувається сейсмічна активність.

Lewotolo volcano was seen erupting, spewing dark ash into the sky, Lembata island, Sunday. Eruptions continued after the first one in eight years was registered on Thursday. All activities in a radius of ... #Indonesia pic.twitter.com/rZAsPymXMe