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В Індонезії прокинувся вулкан Левотоло: попіл викидається на 4 кілометри (відео)

Неділя 29 листопада 2020 17:48
В Індонезії прокинувся вулкан Левотоло: попіл викидається на 4 кілометри (відео)
Хмара попелу (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Індонезійський вулкан Левотоло почав вивергатися

У неділю, 29 листопада, в Індонезії сталося виверження вулкана Левотоло. Через це в небо піднявся стовп попелу і диму заввишки 4 кілометри. Місцевий аеропорт довелося закрити.

Повідомлень про жертв через виверження вулкана поки що немає. Але влада підвищила рівень небезпеки вулкана до другого, оскільки вважає, що можливий потік лави. Про це повідомляє The Guardian.

Заборонена зона довжиною у два кілометри навколо кратера була розширена до чотирьох кілометрів. Літакам також було рекомендовано триматися якомога далі від цього району, оскільки вулканічний попіл обрушився на аеропорт Вунопиту в східній частині Нуса Тенггара, який був тимчасово закритий.

"Людям не рекомендується знаходитися в радіусі 4 км від кратера", - заявило геологічне агентство Індонезії.

Варто зазначити, що в Індонезії діють близько 130 вулканів через розташування у Вогняному кільці, поясі кордонів тектонічних плит, що оточують Тихий океан, де часто відбувається сейсмічна активність.

В кінці 2018 року відбулося виверження вулкана Анак Кракатау в протоці між островами Ява і Суматра, викликавши підводний зсув. Тоді це спровокувало цунамі, яке забрало життя більше ніж 400 осіб.

Нагадаємо, в Італії прокинувся вулкан Стромболі, який знаходиться на північ від Сицилії. Потужний вибух потрапив на відео.

Раніше на Камчатці прокинувся один з найактивніших вулканів світу.

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