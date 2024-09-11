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MUZVAR AWARDS-2024: названы все номинанты престижной премии

Среда 11 сентября 2024 19:21
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MUZVAR AWARDS-2024: названы все номинанты престижной премии Стали известны имена номинантов MUZVAR AWARDS-2024 (фото: пресс-служба)
Автор: Любовь Блажко

Организаторы престижной музыкальной премии для украинских исполнителей MUZVAR AWARDS-2024 объявили перечень номинантов этого года. В общей сложности свои награды получат победители в 15 номинациях.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-релиз премии.

Номинанты MUZVAR AWARDS-2024

Лучшие новые имена поп-музыки

  • Klavdia Petrivna
  • Domiy
  • Brykulets
  • Osty
  • Выбор читателей

Лучшие новые имена рок-музыки

  • SUDNO
  • ДК Энергетик
  • Скажи щось погане
  • e-ho
  • Выбор читателей

Лучшие новые имена альтернативной музыки

  • Кажанна
  • KLER
  • Творча спілка Phil it
  • Balsam
  • Выбор читателей

Лучшие новые имена эстрады

  • Геля Зозуля
  • Андрей Кравченко
  • Volkanov
  • Ivan Liulenov
  • Выбор читателей

Лучший автор

  • Михаил Стасула (МЮСЛИ UA ft. Misha Scorpion - "За териконамии")
  • Людмила Белоусова (Lely45 - "Спробуй купи мене")
  • Алена Савраненко, Яна Шемаева, Иван Клименко (alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria")
  • Елена Герасимьюк (Крихітка ft. хейтспіч - "Під весняним дощем")
  • Выбор читателей

Лучший саунд

  • Антон Чилиби (alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria")
  • Стас Черный (Jamala - "Люблю")
  • Андрей Гуцуляк (TVORCHI - "Shine")
  • Love And Rhythm Production (MONATIK - "А що?")
  • Выбор читателей

Лучший автор видеоконтента

  • Леонид Колосовский, Александр Багазий (DOROFEEVA ft. LEBIGA - "А я все плакала")
  • Александр Гирченко (KOLA - "Salut papa")
  • Таню Муиньо (MONATIK - "А що?)
  • Инди Хаит (LATEXFAUNA - "MASANDRA")
  • Выбор читателей

Лучшее творческое сотрудничество

  • Артем Пивоваров и Klavdia Petrivna - "Барабан"
  • DOROFEEVA ft. LEBIGA - "А я все плакала"
  • alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"
  • Chico & Qatoshi, 100лица - "Покохай мене"
  • Выбор читателей

Самые резонансные события общенационального уровня (на территории Украины)

  • Благотворительный стрим (LEBIGA, DOROFEEVA)
  • Финал Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2024" (1+1 ПРОДАКШН)
  • Концерты "Вірність. Стійкість. Гідність" (Артем Пивоваров)
  • Сборник саундтреков к фильму "Я, Победа и Берлин" (Kuzma Skryabin/UPHub)
  • Выбор читателей

Музыкальная журналистика

  • Наталья Тур
  • Юлия Ткачук
  • Альберт Цукренко
  • Фил Пухарев
  • Выбор читателей

Музыкальный диджитал-наследие

  • "Ты [Романтика]" (МУР)
  • Выступление Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" (Суспільне, Таню Муиньо)
  • YouTube-проект "Дом Звукозаписи" (Тина Кароль)
  • YouTube-проект "Как звучит Украина" (Наталья Синельникова, Евгений Синельников, Евгений Филатов)
  • Выбор читателей

Лучшая менеджмент-коллаборация

  • Pivovarov team
  • Pomitni
  • ENKO
  • Nebo music
  • Выбор читателей

Лучший перепев

  • FIINKA & Иван Попович - "ГУЦУЛЯНКА"
  • OKS - "Ніченька"
  • Христина Соловий & Мертвий Півень - "Гобелен"
  • ONUKA - "День і ніч"
  • Выбор читателей

Что известно о премии MUZVAR AWARDS-2024

Номинация "Лучший перепев" получила абгрейд: отныне на нее могут претендовать не только переводы треков, выполненные украинским оригинальным исполнителем, но и перепевы другими.

Также к пулу номинаций поддержки новой украинской добавилась еще одна - "Лучшая новая песня".

Также в этом году в номинации "Самый активный фан-клуб" введены ограничения: выдвигать на номинацию фанаты смогут исключительно украинских артистов.

Традиционно оргкомитетом премии выбраны по четыре номинанта в каждой из категории. Пятый претендент на отличие будет выбран путем зрительского голосования в специальной Google-форме по этой ссылке. Голосование за кандидата в номинанты продлится до 20 сентября.

Недавно Jerry Heil растрогала видео о похищенных украинских детях.

Кроме того, мы писали, что в День Независимости-2024 Тринчер удивила собственной версией гимна Украины.

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