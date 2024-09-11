MUZVAR AWARDS-2024: названы все номинанты престижной премии
Организаторы престижной музыкальной премии для украинских исполнителей MUZVAR AWARDS-2024 объявили перечень номинантов этого года. В общей сложности свои награды получат победители в 15 номинациях.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-релиз премии.
Номинанты MUZVAR AWARDS-2024
Лучшие новые имена поп-музыки
- Klavdia Petrivna
- Domiy
- Brykulets
- Osty
- Выбор читателей
Лучшие новые имена рок-музыки
- SUDNO
- ДК Энергетик
- Скажи щось погане
- e-ho
- Выбор читателей
Лучшие новые имена альтернативной музыки
- Кажанна
- KLER
- Творча спілка Phil it
- Balsam
- Выбор читателей
Лучшие новые имена эстрады
- Геля Зозуля
- Андрей Кравченко
- Volkanov
- Ivan Liulenov
- Выбор читателей
Лучший автор
- Михаил Стасула (МЮСЛИ UA ft. Misha Scorpion - "За териконамии")
- Людмила Белоусова (Lely45 - "Спробуй купи мене")
- Алена Савраненко, Яна Шемаева, Иван Клименко (alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria")
- Елена Герасимьюк (Крихітка ft. хейтспіч - "Під весняним дощем")
- Выбор читателей
Лучший саунд
- Антон Чилиби (alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria")
- Стас Черный (Jamala - "Люблю")
- Андрей Гуцуляк (TVORCHI - "Shine")
- Love And Rhythm Production (MONATIK - "А що?")
- Выбор читателей
Лучший автор видеоконтента
- Леонид Колосовский, Александр Багазий (DOROFEEVA ft. LEBIGA - "А я все плакала")
- Александр Гирченко (KOLA - "Salut papa")
- Таню Муиньо (MONATIK - "А що?)
- Инди Хаит (LATEXFAUNA - "MASANDRA")
- Выбор читателей
Лучшее творческое сотрудничество
- Артем Пивоваров и Klavdia Petrivna - "Барабан"
- DOROFEEVA ft. LEBIGA - "А я все плакала"
- alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"
- Chico & Qatoshi, 100лица - "Покохай мене"
- Выбор читателей
Самые резонансные события общенационального уровня (на территории Украины)
- Благотворительный стрим (LEBIGA, DOROFEEVA)
- Финал Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2024" (1+1 ПРОДАКШН)
- Концерты "Вірність. Стійкість. Гідність" (Артем Пивоваров)
- Сборник саундтреков к фильму "Я, Победа и Берлин" (Kuzma Skryabin/UPHub)
- Выбор читателей
Музыкальная журналистика
- Наталья Тур
- Юлия Ткачук
- Альберт Цукренко
- Фил Пухарев
- Выбор читателей
Музыкальный диджитал-наследие
- "Ты [Романтика]" (МУР)
- Выступление Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" (Суспільне, Таню Муиньо)
- YouTube-проект "Дом Звукозаписи" (Тина Кароль)
- YouTube-проект "Как звучит Украина" (Наталья Синельникова, Евгений Синельников, Евгений Филатов)
- Выбор читателей
Лучшая менеджмент-коллаборация
- Pivovarov team
- Pomitni
- ENKO
- Nebo music
- Выбор читателей
Лучший перепев
- FIINKA & Иван Попович - "ГУЦУЛЯНКА"
- OKS - "Ніченька"
- Христина Соловий & Мертвий Півень - "Гобелен"
- ONUKA - "День і ніч"
- Выбор читателей
Что известно о премии MUZVAR AWARDS-2024
Номинация "Лучший перепев" получила абгрейд: отныне на нее могут претендовать не только переводы треков, выполненные украинским оригинальным исполнителем, но и перепевы другими.
Также к пулу номинаций поддержки новой украинской добавилась еще одна - "Лучшая новая песня".
Также в этом году в номинации "Самый активный фан-клуб" введены ограничения: выдвигать на номинацию фанаты смогут исключительно украинских артистов.
Традиционно оргкомитетом премии выбраны по четыре номинанта в каждой из категории. Пятый претендент на отличие будет выбран путем зрительского голосования в специальной Google-форме по этой ссылке. Голосование за кандидата в номинанты продлится до 20 сентября.
Недавно Jerry Heil растрогала видео о похищенных украинских детях.
Кроме того, мы писали, что в День Независимости-2024 Тринчер удивила собственной версией гимна Украины.