Красивые поздравления с Новым годом 2023 в прозе, СМС и картинках

Новый год считается временем чудес, перемен и желаний, загадываемых под бой курантов. В это магическое время надо обязательно вспомнить о родных и близких, старых друзьях и особенных людях.

Держите хорошие поздравления в картинках, СМС, стихах и прозе – в материале Styler ниже.

Красивые поздравления в стихах и открытках

Пожелаю в Новый год,

Чтобы шел год без хлопот,

Подарил Вам много счастья

И укрыл от всех ненастий.

Пусть случится волшебство,

Дарит радость торжество.

Пусть все сбудутся мечты.

Счастья, мира, доброты!

Желаю в Новый год тепла,

Любви, достатка, мира,

Чтоб жизнь счастливою была,

Наполненной, красивой.

Желаю в жизни волшебства

Не только этой ночью,

А чтобы все твои дела

Решались так, как хочешь!

Желаю в новом вам году

Поймать удачу на ходу.

Всех удивлять, все успевать,

Смеяться и не унывать.

Любить, надеяться и верить

И счастье на себя примерить,

И никогда вам не тужить,

И просто интересно жить!

Пусть счастье в руки упадет

И, как снежинка, не растает.

Пусть сбудется под Новый год

Все то, о чем душа мечтает!

Здоровье будет пусть, любовь,

Все остальное - достижимо.

А то, что портит людям кровь,

Пусть навсегда проходит мимо!

Пусть этот славный Новый год

Подарит счастье и удачу,

Здоровья много принесет

И денег океан в придачу!

Пусть все исполнятся мечты,

Улыбка пусть сияет ярко!

Желаю мира, доброты

И замечательных подарков!

С Новым годом поздравляю,

Теплоты в душе желаю,

Чтобы дома был уют,

Море сладостных минут!

Чтоб удача улыбалась,

А мечта чтоб воплощалась,

Исполнялись все капризы,

Ждало счастье и сюрпризы!

Как поздравить близких в прозе и картинках

С Новым годом! Пускай каждый месяц грядущего года будет ярким и незабываемым! Пусть чудеса случаются чаще, чем о них мечтается! Пускай события будут значительными и красивыми, а жизнь - благополучной и счастливой!

Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы в этом году все поставленные цели были достигнуты, проблемы решены, а сюрпризы были только приятными. Пусть этот год будет веселым, беззаботным и благополучным!

Желаю в новогоднюю ночь ощутить все волшебство сказки, пусть самые прекрасные желания и мечты обязательно станут реальностью. Пусть новый год принесет множество приятных встреч, успехов и сюрпризов.

Поздравляю тебя с Новым годом! Пусть волшебный праздник принесет счастье, радость и любовь. Пусть все загаданное исполнится. Пусть искренняя вера в чудо навсегда поселится в твоем сердце.

С Новым годом, счастья, здоровья, удачи и везения. Пусть этот год будет непохож на предыдущий и в этом году обязательно исполнятся все самые заветные желания. И, конечно, пусть грядущий год принесет только радость!

Поздравляю с Новым годом! Пусть этот год будет лучше и красочнее предыдущего, чтобы случалось и запомнилось только хорошее. Желаю быть счастливым человеком во всех сферах.

Пусть Новый год будет наполнен волшебной сказкой, пусть каждый новый миг наступающего года будет сверкать радостью и счастьем! Пусть глаза светятся от любви, а на сердце всегда будет тепло и комфортно.