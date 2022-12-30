Следующий 2023 год по восточному календарю - год Кролика, поэтому в поздравлениях обязательно упомяните его.

Приближается Новый 2023 год. И хотя для Украины уходящий год оказался сложнейшим за практически всю историю, так хочется сохранить в душе тепло и поздравить близких со светлым и душевным праздником.

В материале Styler читайте красивые поздравления с Новым годом 2023 года для детей и родителей.

Поздравления в прозе

С Новым годом! Пусть этот непредсказуемый год станет для нас началом чего-то нового и прекрасного. Пусть этот год подарит нам все то, о чем каждый из нас мечтает. Пусть он откроет двери в чудесный мир счастья, улыбок, тепла и уюта, среди которых не будет места печали и разочарованию.

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С Новым годом! Пусть в этом году вас ждет только радость, здоровье и удача! Пусть он будет годом исполнения желаний и претворения в жизнь всех планов! Пусть этот год каждому подарит как можно больше счастливых дней и счастливых встреч!

Новый год — это время для чуда, волшебства зимней сказки, новых начинаний. Желаю не только мечтать в этом новом году, а и медленно, но уверенно идти в направлении новых открытий и больших побед. Пусть в этой дороге сопровождает удача и тепло самых близких людей. С Новым годом!

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Пусть этот пушистый праздник принесет в ваш дом волшебство. Пусть кролик своей мягкой лапкой отгонит все печали, разочарования и невзгоды. Пусть в жизни станет больше волшебства, удачи, доброты и счастья!

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В этот прекрасный праздник, Новый год, примите мои искренние поздравления! Пусть зайчишка на своих мягких лапках принесет радость, смех, хорошее настроение, тепло домашнего очага и счастье! Желаю исполнения самых сокровенных желаний!

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Поздравления с Новым годом в стихах

Словно кролик настоящий —

Теплым, мягким и пушистым.

Светлым будет, не пятнистым.

Пусть к успеху скачет ловко,

Знает, где лежит морковка.

Да и в лапках пусть не пусто,

А полным-полно капусты!

***

С Новым годом поздравляем,

Кролика — кота встречаем,

И желаем не болеть,

Сытно кушать, не толстеть!

Улыбаться и смеяться,

В деньгах, роскоши купаться,

Не грустить, не унывать,

И от счастья танцевать!

***

Скок да скок! Скок да скок!

Кто пришел к нам на порог?

Кто тут скачет быстро-быстро

В шубке белой и пушистой?

Это Кролик озорной!

Это Кролик не простой:

Он принес нам всем подарки,

Чтобы праздничной и яркой

Наша жизнь всегда была,

Чтобы радость всех ждала,

Чтобы был весь год прекрасным,

Подарил здоровье, счастье!

Пусть звучит повсюду смех

И придет большой успех,

И добро, и процветанье!

Пусть исполнятся желанья!