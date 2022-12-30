Красивые поздравления с Новым годом 2023 года для детей и родителей
Приближается Новый 2023 год. И хотя для Украины уходящий год оказался сложнейшим за практически всю историю, так хочется сохранить в душе тепло и поздравить близких со светлым и душевным праздником.
Следующий 2023 год по восточному календарю - год Кролика, поэтому в поздравлениях обязательно упомяните его.
В материале Styler читайте красивые поздравления с Новым годом 2023 года для детей и родителей.
Поздравления в прозе
С Новым годом! Пусть этот непредсказуемый год станет для нас началом чего-то нового и прекрасного. Пусть этот год подарит нам все то, о чем каждый из нас мечтает. Пусть он откроет двери в чудесный мир счастья, улыбок, тепла и уюта, среди которых не будет места печали и разочарованию.
***
С Новым годом! Пусть в этом году вас ждет только радость, здоровье и удача! Пусть он будет годом исполнения желаний и претворения в жизнь всех планов! Пусть этот год каждому подарит как можно больше счастливых дней и счастливых встреч!
Новый год — это время для чуда, волшебства зимней сказки, новых начинаний. Желаю не только мечтать в этом новом году, а и медленно, но уверенно идти в направлении новых открытий и больших побед. Пусть в этой дороге сопровождает удача и тепло самых близких людей. С Новым годом!
***
Пусть этот пушистый праздник принесет в ваш дом волшебство. Пусть кролик своей мягкой лапкой отгонит все печали, разочарования и невзгоды. Пусть в жизни станет больше волшебства, удачи, доброты и счастья!
***
В этот прекрасный праздник, Новый год, примите мои искренние поздравления! Пусть зайчишка на своих мягких лапках принесет радость, смех, хорошее настроение, тепло домашнего очага и счастье! Желаю исполнения самых сокровенных желаний!
***
Поздравления с Новым годом в стихах
Словно кролик настоящий —
Теплым, мягким и пушистым.
Светлым будет, не пятнистым.
Пусть к успеху скачет ловко,
Знает, где лежит морковка.
Да и в лапках пусть не пусто,
А полным-полно капусты!
***
С Новым годом поздравляем,
Кролика — кота встречаем,
И желаем не болеть,
Сытно кушать, не толстеть!
Улыбаться и смеяться,
В деньгах, роскоши купаться,
Не грустить, не унывать,
И от счастья танцевать!
***
Скок да скок! Скок да скок!
Кто пришел к нам на порог?
Кто тут скачет быстро-быстро
В шубке белой и пушистой?
Это Кролик озорной!
Это Кролик не простой:
Он принес нам всем подарки,
Чтобы праздничной и яркой
Наша жизнь всегда была,
Чтобы радость всех ждала,
Чтобы был весь год прекрасным,
Подарил здоровье, счастье!
Пусть звучит повсюду смех
И придет большой успех,
И добро, и процветанье!
Пусть исполнятся желанья!
Читайте также, что вас ждет в 2023, если вы родились под знаком Кролика.
А еще мы писали о том, как нужно правильно украсить дом к Новому году Черного Кролика.