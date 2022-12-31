Гарні привітання з Новим роком 2023 у прозі, СМС і картинках

Новий рік вважається часом див, змін і бажань, які загадуються під бій курантів. В цей магічний час треба обов'язково згадати про рідних і близьких, старих друзів і особливих людей.

Тримайте гарні привітання у картинках, СМС, віршах і прозі - в матеріалі Styler нижче.

Красиві вітання у віршах та листівках

Хай рік новий звеселяє,

На нові цілі наставляє.

Хай забере всі незгоди,

А подарує вам пригоди.

Хай щастя подарує,

Життя скоригує.

Хай завжди успіх жде,

До висот хай приведе.

Хай тобі в новому році

Добре спиться і на боці,

Й горілиць, і носом вниз,

Й в гостях, і вдома - скрізь.

Хай тобі насняться гроші

І начальники хороші.

Хай насниться найсолодше,

І не раз, не два - щоночі.

Але щастя - хай не сниться,

А шкребе тебе по спинці!

В новорічну ніч казкову

Зичу долю вам шовкову,

Щоб в любові та добрі

Проживали усі дні!

Щоб у вашій в оселі

Празники були веселі,

Щоб у кожному куточку

Музика лилась дзвіночком!

Бажаю, щоб наступний рік

Найкращим роком став для тебе!

Хай щастя у душі горить,

Нехай привітним буде небо!

Хай кожен із наступних днів

Запам'ятається назавжди.

Подій чудових, добрих слів,

І почуттів яскравих, справжніх!

Вас вітаю з Новим роком!

Хай невпинним тихим кроком

Білий та пухнастий сніг

Щастя сипле на поріг!

Хай у Вас збувається

Все, чого бажається!

Хай здоров'я не покине

І добробут в хату лине!

Дід Мороз спішить до вас

З Новим роком привітати,

Та удачі на весь рік

І здоров'ячка вам дати,

Сонячних, яскравих днів,

Незабутніх вражень світлих,

Виповнення добрих мрій,

Щирих друзів вам привітних!

Як привітати близьких у прозі та картинках

З новим роком! Нехай кожен місяць наступного року буде яскравим та незабутнім! Нехай чудеса трапляються частіше, ніж про них мріють! Нехай події будуть значними і красивими, а життя благополучним і щасливим!

Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб цього року всіх поставлених цілей було досягнуто, проблеми вирішено, а сюрпризи були лише приємними. Нехай цей рік буде веселим, безтурботним та благополучним!

Бажаю в новорічну ніч відчути все диво казки, нехай найпрекрасніші бажання та мрії обов'язково стануть реальністю. Нехай новий рік принесе безліч приємних зустрічей, успіхів та сюрпризів.

Вітаю тебе із Новим роком! Нехай чарівне свято принесе щастя, радість та любов. Нехай усе задумане здійсниться. Нехай щира віра у диво назавжди оселиться у твоєму серці.

З Новим роком, щастя, здоров'я, удачі та везіння. Нехай цей рік буде несхожий на попередній і цього року обов'язково виповняться всі найзаповітніші бажання. І, звичайно, нехай наступний рік принесе лише радість!

Вітаю з Новим роком! Нехай цей рік буде ще кращим і яскравішим за попередній, щоб траплялося і запам'яталося лише добре. Бажаю бути щасливою людиною у всіх сферах.

Нехай Новий рік буде наповнений чарівною казкою, нехай кожна нова мить наступного року буде сяяти радістю і щастям! Нехай очі світяться від кохання, а на серці завжди буде тепло та комфортно.