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Гарні привітання з Новим роком 2023 у прозі, СМС і картинках

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Субота 31 грудня 2022 22:00
Гарні привітання з Новим роком 2023 у прозі, СМС і картинках Гарні привітання на Новий рік 2023 (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Новий рік вважається часом див, змін і бажань, які загадуються під бій курантів. В цей магічний час треба обов'язково згадати про рідних і близьких, старих друзів і особливих людей.

Тримайте гарні привітання у картинках, СМС, віршах і прозі - в матеріалі Styler нижче.

Красиві вітання у віршах та листівках

Хай рік новий звеселяє,
На нові цілі наставляє.
Хай забере всі незгоди,
А подарує вам пригоди.

Хай щастя подарує,
Життя скоригує.
Хай завжди успіх жде,
До висот хай приведе.

Гарні привітання з Новим роком 2023 у прозі, СМС і картинках

Хай тобі в новому році
Добре спиться і на боці,
Й горілиць, і носом вниз,
Й в гостях, і вдома - скрізь.
Хай тобі насняться гроші
І начальники хороші.
Хай насниться найсолодше,
І не раз, не два - щоночі.
Але щастя - хай не сниться,
А шкребе тебе по спинці!

Гарні привітання з Новим роком 2023 у прозі, СМС і картинках

В новорічну ніч казкову
Зичу долю вам шовкову,
Щоб в любові та добрі
Проживали усі дні!

Щоб у вашій в оселі
Празники були веселі,
Щоб у кожному куточку
Музика лилась дзвіночком!

Гарні привітання з Новим роком 2023 у прозі, СМС і картинках

Бажаю, щоб наступний рік
Найкращим роком став для тебе!
Хай щастя у душі горить,
Нехай привітним буде небо!

Хай кожен із наступних днів
Запам'ятається назавжди.
Подій чудових, добрих слів,
І почуттів яскравих, справжніх!

Гарні привітання з Новим роком 2023 у прозі, СМС і картинках

Вас вітаю з Новим роком!
Хай невпинним тихим кроком
Білий та пухнастий сніг
Щастя сипле на поріг!

Хай у Вас збувається
Все, чого бажається!
Хай здоров'я не покине
І добробут в хату лине!

Гарні привітання з Новим роком 2023 у прозі, СМС і картинках

Дід Мороз спішить до вас
З Новим роком привітати,
Та удачі на весь рік
І здоров'ячка вам дати,
Сонячних, яскравих днів,
Незабутніх вражень світлих,
Виповнення добрих мрій,
Щирих друзів вам привітних!

Гарні привітання з Новим роком 2023 у прозі, СМС і картинках

Як привітати близьких у прозі та картинках

З новим роком! Нехай кожен місяць наступного року буде яскравим та незабутнім! Нехай чудеса трапляються частіше, ніж про них мріють! Нехай події будуть значними і красивими, а життя благополучним і щасливим!

Гарні привітання з Новим роком 2023 у прозі, СМС і картинках

Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб цього року всіх поставлених цілей було досягнуто, проблеми вирішено, а сюрпризи були лише приємними. Нехай цей рік буде веселим, безтурботним та благополучним!

Гарні привітання з Новим роком 2023 у прозі, СМС і картинках

Бажаю в новорічну ніч відчути все диво казки, нехай найпрекрасніші бажання та мрії обов'язково стануть реальністю. Нехай новий рік принесе безліч приємних зустрічей, успіхів та сюрпризів.

Гарні привітання з Новим роком 2023 у прозі, СМС і картинках

Вітаю тебе із Новим роком! Нехай чарівне свято принесе щастя, радість та любов. Нехай усе задумане здійсниться. Нехай щира віра у диво назавжди оселиться у твоєму серці.

Гарні привітання з Новим роком 2023 у прозі, СМС і картинках

З Новим роком, щастя, здоров'я, удачі та везіння. Нехай цей рік буде несхожий на попередній і цього року обов'язково виповняться всі найзаповітніші бажання. І, звичайно, нехай наступний рік принесе лише радість!

Гарні привітання з Новим роком 2023 у прозі, СМС і картинках

Вітаю з Новим роком! Нехай цей рік буде ще кращим і яскравішим за попередній, щоб траплялося і запам'яталося лише добре. Бажаю бути щасливою людиною у всіх сферах.

Гарні привітання з Новим роком 2023 у прозі, СМС і картинках

Нехай Новий рік буде наповнений чарівною казкою, нехай кожна нова мить наступного року буде сяяти радістю і щастям! Нехай очі світяться від кохання, а на серці завжди буде тепло та комфортно.

Також тримайте красиві вітання з Новим роком 2023 року для дітей та батьків.

Крім того ми писали, що категорично не можна робити 31 грудня та 1 січня.

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