"Гарфилд", "Третий лишний" и другие. Уютная подборка фильмов с вашими любимыми анимационными персонажами

Если вы хотите на несколько часов по-настоящему отвлечься и погрузиться в яркий мир кинематографии, посмотрите культовые ленты с харизматичными анимационными персонажами.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает подробнее о "Гарфилде", "Элвине и бурундуках" и других известных киноработах.

"Гарфилд"

Американская комедия о рыжем коте по кличке Гарфилд стала своеобразной классикой. Лента рассказывает о жизни пушистого животного, основное занятие которого - насмехаться или даже издеваться над своим хозяином, а также соседским доберманом Лукой. Посмотрите эту историю, чтобы зарядиться порцией юмора.

"Третий лишний"

Еще одна комедийная лента, выпущенная в 2012 году, рассказывает о медвежонке Тедди, который умеет говорить. Он становится лучшим другом для мальчика Джона, всегда мечтавшего иметь мягкую игрушку.

Однако с взрослением парня характер его плюшевого друга постепенно портится, и в результате он становится для него настоящей проблемой.

"Элвин и бурундуки"

Следующая популярная лента имеет несколько частей. Первая была выпущена в 2007 году. Сюжет построен на истории о трех бурундуках: Элвине, Саймоне и Теодоре.

Они случайно попадают в дом музыканта Дэвида Севилла. Сначала мужчина берется искать способы, чтобы избавиться от грызунов, но со временем узнает, что они не так уж плохи, а наоборот - умные создания, которые к тому же умеют петь.

"Кролик Петрик"

Фильм был выпущен в 2018 году, и в нем рассказывается о кролике Петрике и жизни его семьи. Они оказываются в опасности, когда решаются начать борьбу со злобным фермером Макгрегором, чтобы захватить часть его богатого урожая.

Удастся ли главным героям преодолеть великана и обеспечить себя едой, чтобы не голодать зимой?

"Мой домашний крокодил"

Комедия была выпущена в 2022 году. Она рассказывает о семье Приммов, переезжающих в новый дом в Нью-Йорке. Их сын пытается привыкнуть к новой жизни, и однажды случайно наталкивается на крокодила по имени Лил, живущего на чердаке их нового дома.

Эти персонажи становятся лучшими друзьями, поэтому, когда крокодилу угрожает опасность, семья готова объединиться, чтобы защитить его.