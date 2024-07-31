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Для поклонников "Бумажного дома". Сериалы с увлекательным сюжетом, которые достойны вашего внимания

Среда 31 июля 2024 19:50
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Для поклонников "Бумажного дома". Сериалы с увлекательным сюжетом, которые достойны вашего внимания Сериалы о преступниках, которые поразят вас интересным сюжетом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

Если вы обожаете историю о ворах и заложниках, которые оказываются в Монетном дворе Испании, и ищете что-то с подобным увлекательным сюжетом, у нас есть для вас несколько идей.

Что посмотреть, похожее на этот популярный испанский драматический телесериал, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

"Калейдоскоп"

Американский сериал-антология рассказывает о масштабном ограблении на сумму 7 миллионов долларов. Его задумывает один искусный вор вместе со своей командой. Однако коварство, алчность и другие факторы могут сорвать их планы.

"Твоя первая последняя ложь"

Британский мини-сериал 2024 года рассказывает о бывшей военной по имени Майя. Она видит своего убитого мужа на скрытой видео-няне, и после этого начинается раскрытие опасного заговора, который не прекращается годами.

"Преступники"

В центре сюжета - мафия, враждующая между собой из-за одной ценной монеты. Также в сериале появляется взломатель сейфов, который после того, как отошел от своих основных дел, объединяется с гангстером-лузером для совершения ограбления.

"Дипломатка"

Сериал рассказывает о женщине, которая в разгар международного кризиса стремится разобраться в своей новой должности посла Великобритании, а также навечсти порядлк в своем непростом браке.

Мы писали о лучших фильмах об Олимпийских играх, которые стоит посмотреть уже сегодня.

Также посмотрите ленты с неожиданным финалом и интересным "послевкусием".

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