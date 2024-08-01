"Гарфілд", "Третій зайвий" та інші. Затишна добірка фільмів з вашими улюбленими анімаційними персонажами

Якщо ви бажаєте на кілька годин по-справжньому відволіктися та поринути у яскравий світ кінематографії, подивіться культові стрічки з харизматичними анімаційними персонажами.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає детальніше про "Гарфілда", "Елвіна і бурундуків" та інші відомі кінороботи.

"Гарфілд"

Американська комедія про рудого та гладкого кота на прізвисько Гарфілд стала своєрідною класикою. Стрічка розповідає про життя пухнастої тварини, основне заняття якої - кепкувати чи навіть знущатися зі свого господаря, а також сусідського добермана Луки. Подивіться цю історію, щоб зарядитися порцією гумору.

"Третій зайвий"

Ще одна комедійна стрічка, яка була випущена у 2012 році, розповідає про ведмедика Тедді, який вміє говорити. Він стає найкращим другом для хлопчика Джона, який завжди мріяв мати м'яку іграшку.

Проте з дорослішанням хлопця характер його плюшевого друга поступово псується, і в результаті він стає для нього справжньою проблемою.

"Елвін і бурундуки"

Наступна популярна стрічка, яка має кілька частин. Перша була випущена у 2007 році. Сюжет побудований на історії про трьох бурундуків: Елвіна, Саймона і Теодора.

Вони випадково потрапляють у будинок музиканта Девіда Севілла. Спершу чоловік береться шукати способи, аби позбутися гризунів, але з часом дізнається, що вони не такі вже й погані, а навпаки - розумні створіння, які до того ж вміють співати.

"Кролик Петрик"

Фільм був випущений у 2018 році, і в ньому розповідається про кролика Петрика та життя його родини. Вони опиняються в небезпеці, коли наважуються почати боротьбу зі злісним фермером Макгрегором, щоб захопити частину його багатого врожаю.

Чи вдасться головним героям подолати велетня та забезпечити себе їжею, аби не голодувати взимку?

"Мій домашній крокодил"

Комедія була випущена у 2022 році. Вона розповідає про сім'ю Пріммів, які переїжджають до нового будинку в Нью-йорку. Їхній син намагається звикнути до нового життя, і одного разу випадково натрапляє на крокодила на ім'я Ліл, який мешкає на горищі їхнього нового будинку.

Ці персонажі стають найкращими друзями, а тому, коли крокодилу загрожує небезпека, родина готова об'єднатися, щоб захистити його.