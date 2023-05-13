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Что можно сделать со старым смартфоном после покупки нового: простые идеи

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Суббота 13 мая 2023 13:51
Что можно сделать со старым смартфоном после покупки нового: простые идеи Что можно сделать со старым смартфоном (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто бывает, что старая техника выходит из строя, поэтому приходится покупать новую. Поэтому старые чаще всего складывают в коробку и хранят где-то в полке. Однако смартфон можно починить и повторно использовать.

Что можно сделать со старым телефоном - читайте на Styler ниже.

Навигатор и видеорегистратор

Достаточно настроить его на постоянную работу (без перехода в спящий режим) и использовать карты Google. Также можно подключить камеру и гаджет трансформируется в видеорегистратор.

Домашний телефон

В частности, если вы не хотите делиться своим основным номером телефона с кем угодно, купите новую "симку", вставьте в подержанную технику и используйте как домашний телефон. Таким образом, вы основной номер избавите от лишнего спама.

Также автоматический переход в спящий режим поможет вам избавиться от назойливых звонков ночью. Главное - вы всегда знаете, является ли звонок важным.

Музыкальный проигрыватель

Старый телефон можно использовать для прослушивания музыки, чтобы не нагружать новый.

Это удобно, не требует много места, а что самое главное, не пригодится колонка или плеер.

Пульт управления

Иногда в доме накапливается много пультов от разных устройств: телевизор, кондиционер, освещение и т.д. Старый смартфон может стать универсальным пультом.

Необходимо только установить необходимые приложения и настроить для управления устройствами.

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