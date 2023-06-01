Может возникнуть пожар: где категорически нельзя заряжать телефон

Часто люди перед сном читают новости или играют в игры на смартфоне и в конце кладут его рядом, предварительно поставив на зарядку. Однако такая привычка может иметь опасные последствия.

Почему не стоит так делать

По словам экспертов, привычка заряжать гаджеты на диване или кровати может повлечь за собой беду в виде пожара.

Специалисты говорят, что важно, чтобы смартфон во время зарядки лежал на чем-то жестком. Например, на столе или тумбочке, но точно не на мягкой мебели.

Это связано с тем, что при зарядке батарея мобильного устройства серьезно нагревается, поэтому материал под гаджетом также будет подвергаться нагреванию.

К тому же случайно смартфон может во время зарядки оказаться под подушкой или одеялом, а в такой ситуации находящийся в безвоздушной среде гаджет может полностью выйти из строя.

Гаджеты на зарядке загораются очень редко, но все же такой риск существует и о нем важно знать.

Не допускайте полного разряда батареи

Также необходимо помнить, что полная разрядка батареи смартфона отрицательно скажется на его работе в долгосрочной перспективе.

Современные телефоны оснащены функцией напоминания о необходимости заполнения запаса батареи. Включается она, обычно, на 20% заряда.

Все дело в том, что смартфоны лучше работают и дольше сохраняют свойства батареи, когда заряд пополняется регулярно и в пределах средних значений.