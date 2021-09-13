У Чорнобилі показали прекрасно плаваючу тварину: "водні процедури" дивіться на відео
У Чорнобильському заповіднику показали красеня-лося, який насолоджується водними процедурами.
Відео з могутньою твариною опублікували на сторінці Facebook заповіднику.
У Чорнобільському радіаційному заповіднику розповідають, що лосі - відмінні плавці. Вони з легкістю можуть здолати кілька кілометром вплав без зупинки.
"Незважаючи на свої габарити, великі лосі просто прекрасно почувають себе у воді. Вони вміють дуже швидко плавати і можуть подолати кілька кілометрів без зупинок. Ви можете самі в цьому переконатися, переглянувши відео, на якому лось приймає "водні процедури" в одному з водойм Чорнобильського заповідника", - написали в описі ролика.
Пропонуємо і вам його подивитися і переконатися, який лось чудовий плавець.
У коментарях українці написали, що не раз бачили плаваючих лосів.
- Бачили не раз плаваючих лосів!
- Звичайно знаємо!
- Дід розказував, ще колись пливли одні умніки на човні, а човен для представлення 20 метр. довжина і 1.50 висота.Ну пливуть собі ті дурні та побачили лось перепливає Київське водохраніліще, ну ті накинули вірьовку йому на роги та й пливуть довольні та, коли той лось відчув дно, як підірвався і в ліс, з тим човном, то не знаю скільки метрів, чи километрів тянув тієї човен, але від човна того нічого не залишилось.
Як ми раніше повідомляли, в Чорнобилі показали найбільшу наземну тварину Європи.