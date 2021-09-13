У Чорнобилі показали прекрасно плаваючу тварину: "водні процедури" дивіться на відео

У Чорнобільському радіаційному заповіднику розповідають, що лосі - відмінні плавці. Вони з легкістю можуть здолати кілька кілометром вплав без зупинки.

"Незважаючи на свої габарити, великі лосі просто прекрасно почувають себе у воді. Вони вміють дуже швидко плавати і можуть подолати кілька кілометрів без зупинок. Ви можете самі в цьому переконатися, переглянувши відео, на якому лось приймає "водні процедури" в одному з водойм Чорнобильського заповідника", - написали в описі ролика.

Пропонуємо і вам його подивитися і переконатися, який лось чудовий плавець.

У коментарях українці написали, що не раз бачили плаваючих лосів.