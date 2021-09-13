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У Чорнобилі показали прекрасно плаваючу тварину: "водні процедури" дивіться на відео

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Чорнобиль, Понеділок 13 вересня 2021 19:23
У Чорнобилі показали прекрасно плаваючу тварину: "водні процедури" дивіться на відео У Чорнобилі показали плаваючого лося (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику показали красеня-лося, який насолоджується водними процедурами.

Відео з могутньою твариною опублікували на сторінці Facebook заповіднику.

У Чорнобільському радіаційному заповіднику розповідають, що лосі - відмінні плавці. Вони з легкістю можуть здолати кілька кілометром вплав без зупинки.

"Незважаючи на свої габарити, великі лосі просто прекрасно почувають себе у воді. Вони вміють дуже швидко плавати і можуть подолати кілька кілометрів без зупинок. Ви можете самі в цьому переконатися, переглянувши відео, на якому лось приймає "водні процедури" в одному з водойм Чорнобильського заповідника", - написали в описі ролика.

Пропонуємо і вам його подивитися і переконатися, який лось чудовий плавець.

У коментарях українці написали, що не раз бачили плаваючих лосів.

  • Бачили не раз плаваючих лосів!
  • Звичайно знаємо!
  • Дід розказував, ще колись пливли одні умніки на човні, а човен для представлення 20 метр. довжина і 1.50 висота.Ну пливуть собі ті дурні та побачили лось перепливає Київське водохраніліще, ну ті накинули вірьовку йому на роги та й пливуть довольні та, коли той лось відчув дно, як підірвався і в ліс, з тим човном, то не знаю скільки метрів, чи километрів тянув тієї човен, але від човна того нічого не залишилось.

Як ми раніше повідомляли, в Чорнобилі показали найбільшу наземну тварину Європи.

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Чорнобиль
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