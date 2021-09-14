Львівський університет утримує тварин в жахливих умовах: без води і в екскрементах (фото)
Зоозахисники скаржаться на умови, в яких утримують тварин на фермі Львівського національного університету ветеринарної медицини. За їхніми словами, телята перебувають у власних екскрементах та без доступу до води.
Про це повідомили в громадські організації "Зелена Сила - Green Power" у Facebook.
Зоозахисники кажуть, що такі умови для телят порушують українське законодавство. Зокрема, відповідний допис у мережі викликав великий ажіотаж.
Так, на фермі Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Гжицького ННВЦ "Комарнівський" в жахливих умовах утримують телят. Також тварини перебувають у власних екскрементах, на прив'язі та без постійного доступу до води.
Відповідні дії порушують законодавство України, а саме:
- Наказ № 224 від 08.02.2021 року "Про затвердження Вимог до благополуччя сільськогосподарських тварин під час їх утримання";
- Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження".
Окрім того, зоозахисники звернулися із заявою для позапланової перевірки ферми в Держпродспоживслужбу, Держекоінспекцію та поліцію. Також вони звернулись до міністра Мінекономіки України Олексія Любченка, який затвердив наказ про добробут сільськогосподарських тварин, з проханням взяти під особистий контроль це питання.
"Бо якщо не виконується наказ на фермах від вищих навчальних ветеринарних закладів, то що можна чекати від інших?", – додали в організації.
Умови проживання тварин у віші Львова (фото: facebook.com/GreenPower)
У коментарях користувачі пишуть, що за таке керівництво вишу потрібно покарати.
- Який жах!;
- Куди дивиться влада. За таке знущання над тваринами їх необхідно покарати;
- Ганьба усій нашій освіті! Що це за ветеринарний виш, коли тварини в таких умовах. Ганьба і ректору і міністру освіти!;
- Керівництво вишу потрібно покарати за знущання над тваринами;
- Що за садисти там працюють;
- Куди не глянь скрізь утопія, може більше небайдужих людей і розголос змінять життя на краще;
- Та скільки можна знущатися.
Раніше ми повідомляли, що в центрі Дніпра американка вигулювала порося і теля, які живуть з нею на орендованій квартирі.
Також у Києві розкидають ковбасу з отрутою. Закликаю берегти домашніх улюбленців.