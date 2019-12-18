Пасажири влаштували справжнє пекло в поїзді Укрзалізниці: з'явилися фото

Футбольні фанати після погрому в поїзді втекли від поліції
Футбольні фанати розтрощили вагон приміського поїзда та зірвали десятки сидінь, підпалювали петарди і фаєри. Інцидент стався в електричці сполученням Ніжин - Київ (№ 6929). Як розповіли 18 грудня у прес-службі Укрзалізниці, хуліганам вдалося втекти до приїзду поліції.
Попередньо збитки від дій вандалів-вболівальників склали близько 40 тисяч гривень.
В УЗ розповіли деталі НП в приміському поїзді 15 грудня і опублікували фото розбитого вагона.
Машиністу через футбольних фанів, які розбушувалися, довелося зробити зупинку на станції Бобровиця і викликати правоохоронців.
"Затримка руху поїзда склала 38 хвилин. Хулігани, які пошкодили вагон, втекли до прибуття наряду поліції", - йдеться в повідомленні.
У вагоні були зірвані і зламані 35 сидінь та стоп-кран.
Залізничники додали, що з початку 2019-го було зафіксовано 256 випадків пошкодження приміських поїздів, з яких 209 випадків безпосередньо впливали на безпеку їх руху. Решта - розфарбування вагонів як зовні, так і всередині.
В Укрзалізниці впевнені, що питаннями підтримки правопорядку в поїздах повинна займатися поліція та ратують за повернення патрулів.
Футбольні фанати розтрощили вагон приміського поїзда (Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Користувачі мережі обурюються через дії вандалів, але при цьому також нагадують і про "косяки" самої Укрзалізниці із сервісом та умовами поїздок.
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