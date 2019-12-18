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Пасажири влаштували справжнє пекло в поїзді Укрзалізниці: з'явилися фото

STYLERЖиття    18.12.2019 - 16:12
Пасажири влаштували справжнє пекло в поїзді Укрзалізниці: з'явилися фото
Футбольні фанати розтрощили вагон електрички (Фото: колаж РБК-Україна)

Футбольні фанати після погрому в поїзді втекли від поліції

Футбольні фанати розтрощили вагон приміського поїзда та зірвали десятки сидінь, підпалювали петарди і фаєри. Інцидент стався в електричці сполученням Ніжин - Київ (№ 6929). Як розповіли 18 грудня у прес-службі Укрзалізниці, хуліганам вдалося втекти до приїзду поліції.

Попередньо збитки від дій вандалів-вболівальників склали близько 40 тисяч гривень.

В УЗ розповіли деталі НП в приміському поїзді 15 грудня і опублікували фото розбитого вагона.

Машиністу через футбольних фанів, які розбушувалися, довелося зробити зупинку на станції Бобровиця і викликати правоохоронців.

"Затримка руху поїзда склала 38 хвилин. Хулігани, які пошкодили вагон, втекли до прибуття наряду поліції", - йдеться в повідомленні.

У вагоні були зірвані і зламані 35 сидінь та стоп-кран.

Залізничники додали, що з початку 2019-го було зафіксовано 256 випадків пошкодження приміських поїздів, з яких 209 випадків безпосередньо впливали на безпеку їх руху. Решта - розфарбування вагонів як зовні, так і всередині.

В Укрзалізниці впевнені, що питаннями підтримки правопорядку в поїздах повинна займатися поліція та ратують за повернення патрулів.

Футбольні фанати розтрощили вагон приміського поїзда (Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Користувачі мережі обурюються через дії вандалів, але при цьому також нагадують і про "косяки" самої Укрзалізниці із сервісом та умовами поїздок.

  • Повісьте у вагонах камери. Це дозволить фіксувати хабарництво контролерів і допоможе в ідентифікації інших порушників. Наклейки "Ведеться відеоспостереження" повісили, а на камери грошей не вистачило? Затримка всього 38 хвилин? Київ-Миронівка іноді й на півтори години затримується.
  • Людям пора почати з себе, а потім щось вимагати від влади, навіщо ж псувати майно, вам же потім в цьому ж транспорті їздити. Просто обурливо... свині.
  • Цей так званий вагон давно потрібно було переробити! Страх Божий!
  • Якими б вагони не були - старі чи нові, трощити їх не мають права. Дичь.
  • "Справжні чолов'яги"... Відповіли за свій вчинок, сміливо втікши, як с*кушки малолітні.

Пасажири влаштували справжнє пекло в поїзді Укрзалізниці: з'явилися фотоПасажири влаштували справжнє пекло в поїзді Укрзалізниці: з'явилися фотоПасажири влаштували справжнє пекло в поїзді Укрзалізниці: з'явилися фото

Скрін коментарів facebook.com/Ukrzaliznytsia

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