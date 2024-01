Зинченко эмоционально поругался с одноклубником из-за гола: Артета доволен обоими

Испанский специалист после победы над "Ноттингем Форест" (2:1) вынужден был прокомментировать конфликт своих подопечных. Наставник "канониров" нашел позитив в тревожном инциденте.

"Они "напихали" друг другу из-за недовольства пропущенным голом. Я должен поощрять такие действия, но продвигать это правильно и в духе уважения. Иногда после игры эмоции одерживают верх, но мне нравится, что игроки подталкивают друг друга и требуют совершенства", – рассказал Артета.

“That’s pushing each other”



Mikel Arteta explains the post-match feud between Oleksandr Zinchenko and Ben White...



pic.twitter.com/S0bEB0wr5O