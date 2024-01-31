Зинченко эмоционально поругался с одноклубником из-за гола: Артета доволен обоими

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета не совершает трагедии из словесного спора между защитниками команды – Александром Зинченко и Беном Вайтом.

Об этом заявил журналист Коннор Хамм, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter репортера .

Испанский специалист после победы над "Ноттингем Форест" (2:1) вынужден был прокомментировать конфликт своих подопечных. Наставник "канониров" нашел позитив в тревожном инциденте.

"Они "напихали" друг другу из-за недовольства пропущенным голом. Я должен поощрять такие действия, но продвигать это правильно и в духе уважения. Иногда после игры эмоции одерживают верх, но мне нравится, что игроки подталкивают друг друга и требуют совершенства", – рассказал Артета.

“That’s pushing each other”



Mikel Arteta explains the post-match feud between Oleksandr Zinchenko and Ben White...



@laura_woodsy pic.twitter.com/S0bEB0wr5O — Football on TNT Sports (@footballontnt) January 30, 2024

Уайт и Зинченко поспорили по мотивам пропущенного на 89-й минуте мяча. Англичанин считал, что одноклубник провинился во взятии ворот. Украинец же эмоционально выразил свое несогласие. Впоследствии тренер пообщался и успокоил Зинченко.

Украинский универсал вышел в старте лондонцев. На поле он провел 90 минут и отдал ассист на Жезуса. В добавленное арбитром время Зинченко заменил поляк Якуб Кивер. "Канониры" набрали 46 очков и немного сократили отставание от "Ливерпуля" (48 пунктов).