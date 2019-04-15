ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді розповіли про план роботи парламенту після прийняття "мовного закону"

Новини » Політика    15.04.2019 - 17:44
У Раді розповіли про план роботи парламенту після прийняття "мовного закону"
Фото: Ірина Геращенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зокрема, планується скасувати е-декларування для громадських активістів

Перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко розповіла про план роботи ВР на найближчі сесійні тижні після ухвалення "мовного закону". Про це повідомляє прес-служба парламенту.

Зокрема, нардепи планують розглянути закон щодо відповідальності за незаконне збагачення.

"За словами Геращенко, після розгляду законопроекту "Про забезпечення функціонування української мови як державної" №5670-д, парламентарі планують розглянути питання щодо повернення до Кримінального кодексу України статті про незаконне збагачення, також коаліція ставитиме питання про скасування е-декларування для громадських активістів", - сказано у повідомленні.

Крім того, перший замголови Ради зазначила, що серед пріоритетів - законопроект №10181 з сектору безпеки і оборони "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби" та №10180 "Про внесення змін до закону "Про протимінну діяльність в Україні" щодо удосконалення механізмів залучення фінансування заходів протимінної діяльності".

Нагадаємо, Верховна рада України повернеться до розгляду "мовного закону" після другого туру виборів президента України. Розгляд закону продовжиться 23 квітня 2019 року.

Так, Рада розглянула майже 90% поправок до другого читання "мовного закону". Зокрема, нардепи в четвер розглянули 1832 правки з 2082, поданих до закону до другого читання. Таким чином, зараз розглянуто 88% поправок.

Як писало РБК-Україна, спікер ВР Андрій Парубій заявив, що в тиждень завершення розгляду поправок і голосування за "мовний закон" не підписуватиме відпустки народним депутатам.

Раді пропонують експеримент з обміну житла на непідконтрольних територіях
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Ірина ГеращенкоВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся