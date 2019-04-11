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Рада розглянула майже 90% правок до "мовного закону"

Новини » Політика    11.04.2019 - 18:05
Рада розглянула майже 90% правок до "мовного закону"
Фото: парламент (Анастасія Світлевська/РБК-Україна)

Нардепи розглянули 1832 поправки до "мовного закону" в четвер

Верховна рада розглянула майже 90% поправок до другого читання "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" у четвер, 11 квітня. Про це повідомив спікер ВР Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардепи в четвер розглянули 1832 поправки з 2082, поданих до закону до другого читання. Таким чином, зараз розглянуто 88% поправок.

"Ми почнемо розгляд з поправки 1833 Німченка… Вечірнє засідання Верховної ради я оголошую закритим", - заявив спікер Ради.

Відзначимо, поправки розглядалися практично в порожньому сесійному залі.

Як писало РБК-Україна раніше в середу, парламентарі розглянули 80% правок до "мовного закону".

Нагадаємо, глава комітету Верховної ради з питань культури і духовності Микола Княжицький виключає, що "мовний закон" буде провалений після виборів. На його думку, результати другого туру виборів президента України не вплинуть на результат розгляду законопроекту "Про функціонування української мови як державної".

Додамо, заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" Олексій Гончаренко заявив, що нардепи не встигнуть завершити розгляд "мовного закону" до другого туру виборів президента України. При цьому інший заступник голови фракції Сергій Березенко допускав, що "мовний закон" може бути прийнятий у другому читанні вже сьогодні за умови відкликання поправок фракцією "Опозиційний блок".

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Теми: Засідання Ради
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