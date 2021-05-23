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Соліст Måneskin оконфузився після перемоги на Євробаченні: тріснуло в "цікавому місці"

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Роттердам, Неділя 23 травня 2021 09:41
Соліст Måneskin оконфузився після перемоги на Євробаченні: тріснуло в "цікавому місці" Фото: Група Måneskin радіє перемозі на Євробаченні 2021 (instagram.com/eurovision)
Автор: Світлана Мащенко

Соліст групи Måneskin Давид Даміано так радів перемозі на Євробаченні 2021 в Роттердамі, що у нього тріснули шкіряні штани в місці ширіньки. 22-річний хлопець навіть відразу цього не помітив, і на його щастя, підкладка сценічного вбрання вціліла.

Відео з'явилося на офіційній Instagram-сторінці міжнародного пісенного конкурсу.

"Коли ти такий рок-н-рольний, твої штани розколюються", - підписане відео.

На те, що з нарядом Давида не все гаразд, звернула увагу його колега по групі - гітаристка Вікторія де Анжеліс.

Відео: з Давидом Даміано з Måneskin стався конфуз на Євробаченні (instagram.com/eurovision)

"Це неймовірно. З піснею, як ця, це неймовірно", - сказав вокаліст групи Måneskin, відкриваючи пляшку ігристого, щоб відсвяткувати перемогу на конкурсі.

Італія перемогла на Євробаченні вже втретє і вперше з 1990-го року.

Місця в першій п'ятірці розподілилися так:

  1. Måneskin (Італія)
  2. Барбара Праві (Франція)
  3. Gjon's Tears (Швейцарія)
  4. Daði og Gagnamagnið (Ісландія)
  5. Go_A (Україна)

Måneskin перемогла з піснею італійською мовою Zitti e Buoni (у перекладі - "Тихі і смирні"). Конкурсанти набрали 524 бали.

Що відомо про Måneskin і Давида Даміано

Група Måneskin існує з 2015 року. Її заснували Даміано, де Анжеліс, гітарист Томас Раджі і барабанщик Ітан Торкіо. Творчість колективу об'єднує музику в стилі рок, реп, реггі, фанк і поп.

Фронтмен Måneskin 22-річний Давид Даміано став одним з найяскравіших і харизматичних артистів на "Євробаченні" в цьому році.

Соліст Måneskin оконфузився після перемоги на Євробаченні: тріснуло в &quot;цікавому місці&quot;

Фото: Давид Даміано, фронтмен Måneskin (instagram.com/ykaaar)

Нагадаємо, що фінал Євробачення 2021 відбувся в ніч з 22 на 23 травня в Роттердамі. Переможцем став представник Італії Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Український гурт Go_A посів 5 місце.

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