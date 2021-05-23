Соліст Måneskin оконфузився після перемоги на Євробаченні: тріснуло в "цікавому місці"

Соліст групи Måneskin Давид Даміано так радів перемозі на Євробаченні 2021 в Роттердамі, що у нього тріснули шкіряні штани в місці ширіньки. 22-річний хлопець навіть відразу цього не помітив, і на його щастя, підкладка сценічного вбрання вціліла.

"Коли ти такий рок-н-рольний, твої штани розколюються", - підписане відео.

На те, що з нарядом Давида не все гаразд, звернула увагу його колега по групі - гітаристка Вікторія де Анжеліс.

Відео: з Давидом Даміано з Måneskin стався конфуз на Євробаченні (instagram.com/eurovision)

"Це неймовірно. З піснею, як ця, це неймовірно", - сказав вокаліст групи Måneskin, відкриваючи пляшку ігристого, щоб відсвяткувати перемогу на конкурсі.

Італія перемогла на Євробаченні вже втретє і вперше з 1990-го року.

Місця в першій п'ятірці розподілилися так:

Måneskin (Італія) Барбара Праві (Франція) Gjon's Tears (Швейцарія) Daði og Gagnamagnið (Ісландія) Go_A (Україна)

Måneskin перемогла з піснею італійською мовою Zitti e Buoni (у перекладі - "Тихі і смирні"). Конкурсанти набрали 524 бали.

Що відомо про Måneskin і Давида Даміано

Група Måneskin існує з 2015 року. Її заснували Даміано, де Анжеліс, гітарист Томас Раджі і барабанщик Ітан Торкіо. Творчість колективу об'єднує музику в стилі рок, реп, реггі, фанк і поп.

Фронтмен Måneskin 22-річний Давид Даміано став одним з найяскравіших і харизматичних артистів на "Євробаченні" в цьому році.

Фото: Давид Даміано, фронтмен Måneskin (instagram.com/ykaaar)