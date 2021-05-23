Соліст Måneskin оконфузився після перемоги на Євробаченні: тріснуло в "цікавому місці"
Соліст групи Måneskin Давид Даміано так радів перемозі на Євробаченні 2021 в Роттердамі, що у нього тріснули шкіряні штани в місці ширіньки. 22-річний хлопець навіть відразу цього не помітив, і на його щастя, підкладка сценічного вбрання вціліла.
Відео з'явилося на офіційній Instagram-сторінці міжнародного пісенного конкурсу.
"Коли ти такий рок-н-рольний, твої штани розколюються", - підписане відео.
На те, що з нарядом Давида не все гаразд, звернула увагу його колега по групі - гітаристка Вікторія де Анжеліс.
Відео: з Давидом Даміано з Måneskin стався конфуз на Євробаченні (instagram.com/eurovision)
"Це неймовірно. З піснею, як ця, це неймовірно", - сказав вокаліст групи Måneskin, відкриваючи пляшку ігристого, щоб відсвяткувати перемогу на конкурсі.
Італія перемогла на Євробаченні вже втретє і вперше з 1990-го року.
Місця в першій п'ятірці розподілилися так:
- Måneskin (Італія)
- Барбара Праві (Франція)
- Gjon's Tears (Швейцарія)
- Daði og Gagnamagnið (Ісландія)
- Go_A (Україна)
Måneskin перемогла з піснею італійською мовою Zitti e Buoni (у перекладі - "Тихі і смирні"). Конкурсанти набрали 524 бали.
Що відомо про Måneskin і Давида Даміано
Група Måneskin існує з 2015 року. Її заснували Даміано, де Анжеліс, гітарист Томас Раджі і барабанщик Ітан Торкіо. Творчість колективу об'єднує музику в стилі рок, реп, реггі, фанк і поп.
Фронтмен Måneskin 22-річний Давид Даміано став одним з найяскравіших і харизматичних артистів на "Євробаченні" в цьому році.
Фото: Давид Даміано, фронтмен Måneskin (instagram.com/ykaaar)
Нагадаємо, що фінал Євробачення 2021 відбувся в ніч з 22 на 23 травня в Роттердамі. Переможцем став представник Італії Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Український гурт Go_A посів 5 місце.