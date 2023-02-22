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На щите! Умер герой обороны Мариуполя, легендарный комбат "Азова" Олег Мудрак

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Среда 22 февраля 2023 22:41
На щите! Умер герой обороны Мариуполя, легендарный комбат "Азова" Олег Мудрак Коллаж РБК-Украина: защитник Украины, "азовец" Олег Мудрак
Автор: Владимир Костырин

Умер воин, командир 1 батальона ОЗСП "Азов" Олег Мудрак с позывным "Сухарь", который участвовал в освобождении Мариуполя от оккупантов в 2014 году и затем оборонял город в 2022-м, прошел плен оккупантов и пытки, пережил теракт в Еленовке. Смерть героя наступила в результате остановки сердца.

Скорбную весть сообщил племянник Олега Мудрака Даниил в Instagram.

"Азовец" защищал Украину 9 лет, отправился на фронт сразу после вторжения российских захватчиков. Когда интервенты решились на широкомасштабное нападение, Олег Васильевич сдерживал вражескую навалу на Мариуполь, затем держал оборону на "Азовстали".

На щите! Умер герой обороны Мариуполя, легендарный комбат &quot;Азова&quot; Олег Мудрак

Комбат "Азова" Олег Мудрак (фото: instagram.com/_mudrak.d_)

Когда майора освободили из плена, в котором он пробыл полгода, писатель и журналист, бывший узник донецкой "Изоляции" Станислав Асеев обнародовал фото Мудрака, показав, как изменился воин за это время. Кадры с подписью "сто дней плена" красноречиво демонстрируют такую трансформацию.

На щите! Умер герой обороны Мариуполя, легендарный комбат &quot;Азова&quot; Олег Мудрак

Фото: Олег Мудрак до и после вражеского плена

22 февраля стало известно, что у героя не выдержало сердце.

"Он горел этой жизнью, наслаждался и зажигал сердца всех людей вокруг... Он всегда говорил, что не хотел, чтобы его смерть была "праздником слез". Хотел, чтобы вместе собрались его люди и, улыбаясь, вспоминали лучшие моменты, связанные с ним... До встречи, родной! Сухарь - на щите!" - пишет Даниил.

Побратим Мудрака Дмитрий Кухарчук отмечает в Facebook, что хотя у комбата "Азова" остановилось сердце - это "безусловно боевая потеря", так как "такой путь не проходит бесследно даже для сильнейших".

На щите! Умер герой обороны Мариуполя, легендарный комбат &quot;Азова&quot; Олег МудракНа щите! Умер герой обороны Мариуполя, легендарный комбат &quot;Азова&quot; Олег Мудрак

Защитник Украины, "азовец" Олег Мудрак (фото: instagram.com/_mudrak.d_ \ facebook.com)

"Украина потеряла легенду. "Азов" потерял один из своих столбов. Я потерял того, с кем советовался в управлении подразделением и на кого равнялся. Умер Олег Мудрак. Командир 1 батальона ОЗСП "Азов"... Честь великому рыцарю Украины! Помним! Отомстим!", - написал он.

Также в сети выложили номер банковской карты мамы героя, чтобы все желающие могли оказать финансовую помощь его родным:

4149 4991 6463 0608 / Мудрак Светлана Георгиевна - мама Олеге Мудрака

На щите! Умер герой обороны Мариуполя, легендарный комбат &quot;Азова&quot; Олег МудракНа щите! Умер герой обороны Мариуполя, легендарный комбат &quot;Азова&quot; Олег МудракНа щите! Умер герой обороны Мариуполя, легендарный комбат &quot;Азова&quot; Олег МудракНа щите! Умер герой обороны Мариуполя, легендарный комбат &quot;Азова&quot; Олег МудракНа щите! Умер герой обороны Мариуполя, легендарный комбат &quot;Азова&quot; Олег Мудрак

Олег Мудрак (фото: instagram.com/_mudrak.d_ \ facebook.com)

Напомним, в конце января в Донецкой области в воздушном бою погиб 24-летний пилот Даниил Мурашко, который во время выполнения боевой задачи был подбит вражеским истребителем, и отвел свой штурмовик Су-25 от жилых домов.

Также мы писали, что ранее на фронте, защищая Украину от врага, во время боев под Бахмутом погиб молодой артист Киевского академического театра оперетты Вадим Хлупьянец, которому было 26 лет.

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