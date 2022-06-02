Волонтери оголосили терміновий збір на медицину для бійців ЗСУ: куди відправляти гроші

Як розповіла волонтер, допомога в придбанні медицини необхідна для 135 батальйону ТРО.

"Ми продовжуємо збір для 135 батальйону ТРО. На жаль, на цей момент у них є вже поранені та загиблий. Нам дуже важливо надати хлопцям те, що рятує життя. Будь ласка, приєднуйтесь, кожні ваші 1-2-10 гривень - це шанс комусь врятувати життя під вогнем ворога", - написала Слуханова.

Вона надала список медицини, який необхідний:

Вузлові турнікети SAM Junctional Tourniquet-10 штук

Кровоспинні шприци XStat-2 штуки

Носилки - 10 штук.

Прилад для внутрішньокісткового судинного доступу-2 штуки

Голки до нього - 2 упаковки.

Ларингальні маски I-GEL-36 штук

Як зазначає волонтер, на необхідні предмети для захисників України необхідно зібрати ще 293 000 гривень. Вона розмістила реквізити рахунків, на які можна відправити свою допомогу.

Моно гривня

4441114450571375

UA823220010000026205306752012

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sluchanova.cbma@gmail.com

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